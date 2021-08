Cum tebuie să arate un șantier de autostradă. „Se lucrează aproape peste tot. Volumul de muncă este colosal, dealurile nu stau locului” VIDEO

„Mobilizarea excelentă continuă pe #AutostradaTransilvania pe cei 30 de km dintre Nădășelu și Zimbor.Progresul este vizibil de la filmarea noastră precedentă din luna iulie, iar avansul per total în nici jumătate de an de la prima cupă de excavator este impresionant.Așa trebuie să arate un șantier: 22 de foreze care execută piloții forați pentru viaducte, poduri și zidurile de sprijin care vor ține pe loc dealurile transilvănene, sute de basculante, excavatoare și buldozere care efectiv mută milioane de metri cubi de pământ, redesenând relieful.Se lucrează aproape peste tot, singurele zone neatacate fiind suprafețele de pădure (procedurile de scoatere din circuitul forestier sunt finalizate în județul Cluj dar în Sălaj birocrația mai durează, fiind vorba de 90 de ha de pădure) și un punct unde se face descărcarea arheologică.Volumul de muncă este colosal, dealurile nu stau locului (4 alunecări majore până acum) și veșnicele blocaje birocratice (relocări stâlpi LEA, păduri) încă mai pun bețe în roate, dar avem încredere că în următoarele câteva luni o bună parte din acestea vor fi rezolvate.Abia spre finalul lui 2023 am putea circula dacă autoritățile își vor face treaba la timp și constructorii vor păstra ritmul actual”, scriu cei de la Pro Infrastructura.