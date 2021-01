Autostrada "Unirii" A8: CNAIR acuza firma proiectanta de intarzieri in sectorul de munte: "Am luat decizia sa monitorizam permanent acest prestator de servicii"

Eforturi pentru accelerarea procesului

Cel mai greu proiect de infrastructura al Romaniei

"In ceea ce priveste proiectarea sectorului Targu Mures - Targu Neamt, exista o incapacitate constatata, de-a lungul timpului, la firma de proiectare. Din acest motiv am luat decizia sa monitorizam permanent acest prestator de servicii", anunta sefa Companiei de Drumuri. Totodata, CNAIR a sesizat firma mama din Spania si a cerut, printr-o adresa trimisa la Madrid, "personal si utilaje pentru finalizarea studiilor geo in zona montana, astfel incat sa se recupereze timpul pierdut si sa se intre in grafic".A8 este o investitie de o importanta strategica pentru Romania. Dezvoltarea zonei Moldovei, integrata cu restul regiunilor tarii, este o prioritate pentru Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si pentru CNAIR, anunta Compania intr-un comunicat."In ceea ce priveste proiectarea sectorului Targu Mures - Targu Neamt, exista o incapacitate constatata, de-a lungul timpului, la firma de proiectare. Din acest motiv am luat decizia sa monitorizam permanent acest prestator de servicii. Astfel, in fiecare zi de luni, la sediul ministerului analizam stadiul evolutiei serviciilor de proiectare pe acest proiect", potrivit Marianei Ionita, directorul general CNAIR."In cadrul acestui grup de lucru interinstitutional participa autoritatile publice centrale care concura la realizarea investitiei (mediu, arheologie, avize, Apele Romane etc.) cu scopul de a simplifica si fluidiza procesul de implementare a proiectului. Acest lucru il realizam tocmai pentru ca documentatia sa corespunda, inca de la faza de initiere, cu cerintele avizatorilor importanti in procesul de implementare", a mai detaliat sefa de la Drumuri."De asemenea, a fost atentionat proiectantul INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA, printr-o adresa transmisa la sediul central din Madrid, solicitandu-i o alocare de forta de munca suplimentara, necesara si corespunzatoare dezvoltarii proiectului. Respectiv, am solicitat personal si utilaje pentru finalizarea studiilor geo in zona montana, astfel incat sa se recupereze timpul pierdut si sa se intre in grafic", a mai spus Ionita.Potrivit CNAIR, in ceea ce priveste sectorul Tg Neamt - Iasi - Ungheni, aceasta se afla in procedura de achizitie publica, avand trei ofertanti."Pana in acest moment a fost finalizata partea de DUAE, dar si evaluarea tehnica. In prezent, se asteapta avizul ANAP. Dupa primirea avizului, va urma evaluarea financiara. Estimam ca finalizarea procesului de evaluare va avea loc in prima jumatate a lunii februarie. Astfel, in cazul in care nu vor exista contestatii, la inceputul lunii martie, se poate semna contractul", a declarat Ionita."Evident, acest fapt este conditionat de corectitudinea ofertantului desemnat castigator, care are obligatia, conform legislatiei in vigoare, sa aduca toate documentele solicitate", a declarat Mariana Ionita, director general CNAIR.Recent, ministrul Transporturilor, Catalin Drula a declarat intr-un interviu acordat HotNews.ro ca autostrada A8 peste Carpatii Orientali este "cel mai greu proiect de infrastructura al Romaniei", dar ca vrea ca in anul 2021 sa fie pornita investitia si sa fie scoase la licitatiile de executie capetele cu documentatia finalizata dinspre Tg. Mures si Tg. Neamt."Da, e in derulare de vreo doi ani [studiul de fezabilitate]. A ajuns la 50% desi trebuia sa fie gata. E un Studiu de Fezabilitate pe un sector de 200 de kilometri, din care 100 de km montan, e de doua ori mai greu decat Sibiu - Pitesti. A fost contractat pe o suma mai mica de patru ori decat licitatia de la licitatia de la Tg. Neamt- Iasi - Ungheni, unde sunt 100 de kilometri si relieful e colinar, deci mai usor. Ceva nu bate undeva, probabil si asta explica de ce merge asa de prost", a explicat Drula.Intrebat daca A8 va fi gata pana in 2030, Drula a evitat un raspuns "La cate tampenii au fost facute pe acest proiect, nu vreau sa ma hazardez. Este foarte greu", a precizat ministrul. Anul trecut s-au deschis circulatiei rutiere putin peste 64 de kilometri de autostrada, iar Romania ajunge, astfel, la un total de 914 kilometri de drum de mare viteza.CITESTE SI: