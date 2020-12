VIDEO Bode, la inaugurarea autostrazii Rasnov-Cristian: In 13 luni am dat in trafic 90 de kilometri de autostrada

CNAIR, contracte in valoare de 2 miliarde de euro

"Cu acesti 10 kilometri de autostrada (Rasnov-Cristian - n.r.), guvernarea liberala incheie anul 2020 cu aproximativ 90 de kilometri dati in trafic intr-un an dificil, in care sistemele publice au fost grav afectate de criza sanitara, iar economia si-a franat cresterea. Suntem cu totii constienti ca asteptarile romanilor sunt mult mai mari in ce priveste dezvoltarea infrastructurii de transport, pentru ca au trecut 30 de ani si daca ar fi existat un ritm sustinut de dezvoltare a infrastructurii de autostrazi, am fi avut un numar de kilometri de autostrada cel putin egal cu cel al vecinilor nostri", a spus Bode.El a adaugat ca anul 2020 a fost unul "istoric", cel mai bun din istoria companiei de administrare a drumurilor in ceea ce priveste ritmul de contractare a lucrarilor, mentionand ca CNAIR are contracte de executie incheiate in valoare de 2 miliarde de euro, respectiv proceduri de licitatie lansate si validate de ANAP in valoare de aproximativ 6 milioane euro."Este important ca finalizam si acesti 10 km de autostrada. (...) Am auzit discutii ca, in acest an, s-a intamplat sa dati in trafic cioturi de autostrada. Eu spun ca orice tronson de autostrada finalizat nu trebuie sa ramana muzeu in aer liber. Tronsonul de autostrada Sebes-Turda reduce timpii de asteptare intre 30 si 90 de minute, cat erau obligati sa astepte participantii in trafic la intrarea in Alba Iulia", a declarat Bode.In ce priveste segmentul de autostrada din judetul Brasov, ministrul Transporturilor a spus ca, pana in 2019, au fost facute plati de aproximativ 30 milioane de lei, iar din noiembrie 2019 pana azi, de aproximativ 90 milioane de lei, diferenta pana la 140 milioane de lei urmand sa fie achitata dupa ce situatiile de plata vor fi depuse la CNAIR.In context, Bode a mentionat ca pentrua fost scoasa la licitatie revizuirea studiului de fezabilitate, urmand ca procedurile de revizuire a documentatiei sa fie finalizate in prima parte a anului viitor, iar o varianta de ocolire de 5,2 kilometri si descarcarea de la Comarnic vor intra in executie anul viitor.In ce priveste, cu cele doua sectoare Brasov-Fagaras si Fagaras-Sibiu, anul viitor vor fi lansate licitatiile pentru proiectare si executie, a precizat ministrul.Cu acelasi prilej, Bode a mai anuntat ca proiectul tehnic pentru reabilitareaeste aproape finalizat, anul viitor intrand in licitatie executia acestui tronson, o alternativa la DN 1.Primul segment din autostrada, in lungime de 6,3 kilometri cu profil de autostrada si 3,7 kilometri de drum national cu patru benzi, va fi deschis circulatiei in cursul serii de joi, in jurul orei 19,00.