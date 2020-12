Borna istorica atinsa de Romania prin deschiderea lotului 1 din A10: "Este un eveniment important pentru tara noastra lipsita de infrastructura rutiera moderna"

Consideratiile specialistilor asociatiei se regasesc intr-o postare pe Facebook , pe care o redam, mai jos, integral:"Prin deschiderea celor 15km din lotul 1 al autostrazii A10, Romania depaseste borna de 900km de autostrada! Este un eveniment important pentru tara noastra lipsita de infrastructura rutiera moderna, asa ca vom incheia ziua de astazi intr-o nota pozitiva.Dorim sa felicitam in primul rand muncitorii, inginerii si personalul auxiliar care au facut posibile inaugurarile de anul acesta de la Bors, Iernut, Radauti, Sacueni, Bacau si Alba Iulia. Ne exprimam de asemenea aprecierea fata de efortul din ultima perioada al personalului din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si din autoritatile locale sau centrale implicate in finalizarea acestor proiecte.Speram ca mobilizarea de anul acesta sa continue si in anii in care nu vom avea campanii electorale si scrutine. Vom milita in continuare pentru depolitizarea si profesionalizarea institutiilor responsabile de implementarea proiectelor de infrastructura, aceasta reprezentand singura cale spre recuperarea decalajului imens pe care Romania inca il inregistreaza in acest domeniu.Rugam participantii la trafic sa circule cu maxima prudenta pana la ridicarea tuturor restrictiilor si finalizarea lucrarilor ramase de executat pe sectoarele de drum date in folosinta!"