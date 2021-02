Bugetul Ministerului Transporturilor creste cu aproape 10%. Autostrazile, porturile, aeroporturile si proiectele CFR si Metrorex care primesc bani in 2021

Autostrazi finantate in 2021

Autostrada Sibiu - Pitesti sectiunile 1, 2,3, 4 si 5

Autostrada Lugoj - Deva (sector Dumbrava-Deva),

Autostrada Sebes - Turda,

Autostrada Nadaselu - Suplacu de Barcau - Bors, inclusiv legatura Centura Oradea (Giratie Calea Sintandrei) - Autostrada A3 (Biharia),

Autostrada Campia Turzii - Ogra - Targu Mures,

Autostrada de Centura Sud a municipiului Bucuresti, inclusiv interventiile privind Centura existenta (Largire la 4 benzi de circulatie a Centurii Bucuresti intre A1 - DN 5, DN 2 - A2 si A1 - DN 7, pasajele Berceni, Domnesti, Oltenita si Mogosoaia),

Autostrada de Centura Nord a municipiului Bucuresti, Varianta de ocolire Bacau (profil de autostrada si drum national),

Drum expres Craiova - Pitesti,

Drum expres Braila - Galati,

Podul suspendat peste Dunare in zona Braila,

Varianta de ocolire Galati.

Autostrazi in pregatire

Elaborarea/completarea studiilor de fezabilitate pentru autostrazile Sibiu -Fagaras, Fagaras - Brasov, Targu Neamt - Targu Mures, Targu Neamt - Iasi - Ungheni, Timisoara - Moravita,

Elaborarea studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice pentru Autostrada Brasov - Bacau si pentru drumurile de mare viteza Ploiesti - Buzau - Focsani - Bacau - Pascani - Suceava - Siret,

Elaborarea studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice pentru drumurile expres: Craiova - Targu Jiu, Ovidiu - Tulcea, Braila - Tulcea, Braila - Buzau, Focsani - Braila, Gaesti - Ploiesti, Pitesti - Mioveni, Bacau - Piatra Neamt

Elaborarea/ completarea studiilor de fezabilitate pentru Drum Expres/ Autostrada (Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) - Oar (Granita Romano - Ungara - Drum Expres M49 Ungaria), Satu Mare - Baia Mare si Autostrada Nordului/ Drum de Mare Viteza Baia Mare - Suceava (Lot 1, Baia Mare - Bistrita; Lot 2 Bistrita - Vatra Dornei; Lot 3 Vatra Dornei - Suceava), Tisita - Albita

Completarea studiului de fezabilitate pentru drum expres Arad - Oradea;

Obiectivul "Autostrada A7, sectoarele Ploiesti - Buzau - Focsani - Bacau - Pascani " va fi bugetat pe parcursul anului 2021, dupa obtinerea aprobarilor legale necesare, aflate in prezent in etapa de pregatire/atribuire in vederea elaborarii documentatiilor tehnico-economice sau proiectarii si executiei.

Infrastructura feroviara

Proiectele de la Metrorex

"Accesibilizarea statiilor de metrou in functiune pentru persoanele cu deficiente de vedere", pentru care se propune pentru acest orizont de timp o finantare cu credite bugetare in valoare totala de 25.000.000 lei;

"Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon", pentru care se propun alocatii bugetare in suma de aproximativ 310 milioane lei, din fonduri externe nerambursabile;

"Modernizarea instalatiilor pe magistralele I, II, III SI TL de metrou" pentru care se propun alocatii bugetare in suma de aproximativ 515 milioane lei, din fonduri externe nerambursabile

"Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni" pentru care se propun alocatii bugetare in suma de aproximativ 3,7 miliarde lei, din fonduri externe nerambursabile si alocatii de la bugetul de stat

Innoirea materialului rulant pentru care s-au incheiat contracte in suma de aproximativ 500

Transport naval

asigurarea conditiilor de navigatie pe Dunare, pe toata perioada anului;

modernizarea infrastructurii porturilor maritime si fluviale (Constanta, Galati, Giurgiu, Corabia, Calafat, Drobeta, Oltenita etc.);

dezvoltarea Portului Constanta;

cresterea sigurantei traficului prin dezvoltarea infrastructurii pentru servicii de informare si management al traficului maritim costier si achizitionarea de nave tehnice;

digitalizarea: actualizarea permanenta a hartilor electronice de navigatie; schimbul de informatii RIS (River Information Services) la nivel regional; managementul caii navigabile; imbunatatirea infrastructurii IT pentru stocarea si procesarea datelor geospatiale; realizarea bazelor de date pentru certificatele de calificare, la carnetele de serviciu si la jurnalele de bord; implementarea ghiseului unic european in domeniul maritim (EMSWe)

Transport aerian

