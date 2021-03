Cand se va circula pe lotul 2 al autostrazii Sebes-Turda. Document guvernamental cu detaliile proiectului, facut public

Catalin Drula a transmis mesajul in urma unei interpelari facute de deputatul PNL de Alba, Florin Romanl. Ministrul a mai precizat ca circulatia ar urma sa fie deschisa in luna august 2021. Si tot el a afirmat ca in acest an au fost alocate credite bugetare, aferente anului 2021, in valoare de 176,786.00 mii lei.CITESTE SI: Cati kilometri de autostrada sunt proiectati in programul de guvernare 2020-2024. O companie noua va fi infiintata special pentru marile proiecte de infrastructura Autostrada Sebes - Turda a fost impartita in patru loturi si are o lungime de 70 de kilometri. Lotul 2 al acutostrazii are 24,25 kilometri, iar lucrarile au inceput aici pe 2 decembrie 2014. Valoare proiectului este de 549,33 mil, lei fara TVA, iar la acest segment de autostrada lucreaza Asocierea Aktor Tehnical Societe Anonyme (Aktor S.A.) - SC Euro Construct Trading 98 SRL.