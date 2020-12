Centura Bacaului, realizata in regim de autostrada, inaugurata de Orban si Iohannis, dupa ce a fost terminata cu un an inainte de termen

Deschiderea tronsonului de Autostrada A7 - varianta ocolitoare Bacau este programata la ora 13.00.Potrivit Administratiei Prezidentiale, Klaus Iohannis va sustine o alocutiune.In 20 noiembrie, premierul Ludovic Orban i-a felicitat pe constructorii care realizeaza centura ocolitoare a municipiului Bacau, intrucat acestia au comunicat ca tronsonul de drum cu profil de autostrada va putea fi dat circulatiei intre 27 noiembrie si 2 decembrie, desi termenul limita de finalizare a lucrarilor era luna ianuarie a anului 2022.La randul sau, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spunea atunci ca este vorba despre primul tronson de autostrada din regiunea Moldovei care va fi deschis circulatiei, adica 16 kilometri la profil de autostrada, din cei 31 de kilometri din centura Bacaului. El preciza ca, in luna noiembrie a anului trecut, acest obiectiv de investitii fusese realizat in proportie de 27%, fiind finalizat in doar un an."As vrea sa mai lamuresc un lucru, pentru ca am fost acuzati ca finantam acest obiectiv, ca am alocat prea putini bani in 2020. Vreau sa va spun ca am platit, pana in acest moment intr-un an de zile, 467 de milioane de lei in raport cu 126 cat au platit cei dinaintea noastra. Asadar, am platit toate certificatele intermediare de plata si vom plati absolut pana la ultimul leu tot ce avem de plata pentru acest obiectiv", spunea Bode.