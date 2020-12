Centura Giurgiu va costa 407 milioane de lei. Ministerul Transporturilor pune in dezbatere indicatorii tehnico-economici ai proiectului

Proiectul prevede si doua parcari cu o suprafata de aproximativ 6.500 mp fiecare.Durata de executie a obiectivului de investitii este deSuprafata de teren necesara de expropriat pentru realizarea obiectivului este de aproximativ 7,75 ha, proprietatea asupra imobilelor apartine domeniului public, proprietatii private si zonei frontierei de stat.Varianta ocolitoare Giurgiu va ocupa terenuri proprietate publica si privata, aflate pe raza administrativa a municipiului Giurgiu si a localitatilor Stanesti, Fratesti si Slobozia."Proiectul de hotarare are ca scop implementarea unui obiectiv care va conduce la imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de transport rutier de interes national si atragerea fortei de munca locale in perioada realizarii lucrarilor, in faza de implementare fiind estimata ocuparea a aproximativ 650 de locuri de munca", arata proiectul.Municipiul Giurgiu este traversat de o serie de drumuri nationale si judetene, respectiv DN 5, DN 5B, DN 5C, DJ 503 si DJ 504, care in intravilanul municipiului au si functiuni de strada/bulevard."Traficul intens generat de aceste drumuri, spre care debuseaza si strazile adiacente, inclusiv o parte din traficul dinspre frontiera - Podul Prieteniei peste Dunare, conduce frecvent la congestionari ale traficului, blocaje si aglomeratii urbane. Oportunitatea realizarii Variantei ocolitoare Giurgiu a fost identificata in cadrul analizei si studiilor prealabile, fiind inclusa in Master Planul General de Transport al Romaniei", arata nota de fundamentare.