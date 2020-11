Adevarul despre drumul inaugurat cu fast la Radauti de premierul Orban: statul a platit doar 35% din lucrare, intersectie nefinalizata sau conducta de gaz nerelocata

Vineri, 20 noiembrie, s-a facut receptia lucrarilor pentru centura ocolitoare a orasului Radauti. Lucrarile la cei 16,5 kilometri au fost contractate de catre firmele omului de afaceri Dorinel Umbrarescu, UMB si Tehnostrade, in anul 2011, insa din cauza erorilor din proiectul licitat si a lipsei finantarii, lucrarile nu au inceput pana in anul 2018, scriu specialistii in infrastructura."Desi lucrarea a fost deschisa circulatiei publice, CNAIR a platit doar 35% din valoarea ei. In plus, intersectia centurii cu DN 17A Radauti-Dornesti este nefinalizata, o conducta de gaz nefiind relocata pana in acest moment. Felicitam constructorul UMB si toti actorii implicati pentru realizarea acestui proiect in aproximativ 2 ani si solicitam CNAIR sa efectueze toate platile restante, iar impreuna cu proprietarul retelelor de utilitati nerelocate sa finalizeze toate procedurile de relocare, astfel incat si ultimul nod rutier sa fie deschis in trafic ", scrie Asociatia Pro Infrastructura.Proiectul a constat in construirea a 16,5 kilometri de drum, sapte poduri noi, doua pasaje si sapte intersectii la nivel. Contractul are o valoare de 147,1 milioane de lei cu TVA, fiind finantat din fonduri europene.