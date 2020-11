VIDEO Sapte kilometri de autostrada, facuti in zece ani. Soseaua de centura a orasului Sacuieni din Bihor se deschide, in sfarsit, circulatiei

La evenimentul de deschidere a Centurii Sacueni au fost prezenti ministrul Transporturilor, Lucian Bode , prefectul judetului Bihor, Dumitru Tiplea si presedintele Consiliului Judetean, Ilie Bolojan Proiectul de 7,6 km a fost contractat initial in 2011, cu termen de finalizare 2013. Abia in 2013 a fost emis ordinul de incepere, fiind reziliat in 2015 la un stadiu fizic de 53%.Au trecut patru ani pana cand Compania de Drumuri a reusit in 2019 sa lanseze licitatia pentru reluarea lucrarilor, fiind contractate in septembrie 2019 pentru 43 de milioane de lei catre Antrepriza de Reparatii si Lucrari ARL Cluj S.A.In contract erau prevazute remedierea lucrarilor existente si finalizarea celor ramase in executie cu desprindere din DN 19, intersectarea cu DJ 767A si DN 19B si revenirea pe DN 19.