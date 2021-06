Lucrarile la Centura Timisoara Sud, deblocate. Ministrul Transporturilor vrea finalizarea soselei, cu sapte pasaje si trei poduri, anul viitor

"O veste buna pentru judetul Timis, in general, si pentru Timisoara, in mod special: am deblocat integral lucrarile la varianta de ocolire din sudul orasului, odata cu emiterea autorizatiei de construire pentru suprafetele de teren suplimentare. Acest lucru era necesar si esential pentru realizarea solutiilor tehnice la intersectiile modificate si pentru relocarea unor utilitati, spre exemplu.Asa ca ma astept ca antreprenorul sa creasca mobilizarea in teren si, implicit, finalizarea lucrarilor in cursul anului viitor . Momentan, stadiul fizic este de peste 30%. Se lucreaza la structuri, decopertari, terasamente, relocari de utilitati.Cei 25 de km ai Centurii Timisoara Sud cuprind:✔️ 5 intersectii,✔️ 3 noduri rutiere,✔️ 3 poduri,✔️ 7 pasaje,✔️ 2 parcari de scurta durata.In privinta intersectiei cu Drumul Boilor, solutia tehnica a fost aprobata de Compania de drumuri si am primit unda verde pentru includerea acesteia in contract.Ca deputat de Timis si ministru al transporturilor, voi face tot ce-mi sta in putere ca sa avansez proiectele de infrastructura care sunt vitale nu doar pentru acest judet de hotar, dar si pentru intreaga regiune, si sa-mi respect promisiunile fata de cei care m-au ales sa ii reprezint", a scris ministrul Catalin Drula pe pagina sa de Facebook