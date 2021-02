Cum si-au impartit regii asfaltului marile contracte de drumuri in 2020

Contractele familiei Umbrarescu

Compania de Drumuri si-a inceput anul prin semnarea contractului de 35,1 milioane de lei pentru supervizarea proiectarii si executiei podului de peste Dunare de la Braila , cu asocierea Metroul - Italrom Inginerie Internationala - Sistema Ingegneria - Arex Lider Company.Apoi, pe 16 ianuarie, a semnat contractul pentru supervizarea executiei variantei de ocolire Timisoara Sud , pentru 6,4 milioane de lei, cu Ventra Project Management - Utiber Kozuti Beruhazo.Anul trecut, firmele familiei Umbrarescu au fost desemnate de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) castigatoarele a opt contracte, in valoare totala de 5,4 miliarde de lei. La inceputul lunii septembrie a anului 2020, asocierea familiei Umbrarescu semna cu Compania Nationala de Administare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) contractul de 670 de milioane de lei pentru realizarea celor 31 de kilometri ai tronsonului 3 dinsi cel de 617 kilometri pentru lotul 4. In trei ani, SA&PE Construct, Spedition UMB si Tehnostrade trebuie sa finalizeze lucrarile.Tot in 2020, aceleasi firme isi atribuie contractul pentru, in lungime de 12 kilometri si cu o valoare de 680 de milioane de lei.La final de septembrie, asocierea familiei bacaune semna cu autoritatile contarctul pentru sectiunile Nadaselu-Mihaesti si Topa Mica-Zimbor , parte din Autostrada Transilvaniei. Traseul de 30 de kilometri valoareaza 1,3 miliarde de lei si ar trebui sa fie gata in trei ani.Asocierea SA&PE Construct - Spedition UMB - Tehnostrade a semnat, in septembrie, cu Compania de Drumuri, contractul de 705,2 milioane de lei pentru cei 33,6 kilometri ai, care includ si realizarea a doua noduri rutiere la intersectia cu drumurile nationale. Lucrarile, unde intra si 34 de poduri, pasaje si viaducte, vor fi gata in patru ani si sase luni.Aceleasi firme au obtinut in septembrie contractul de 371,4 milioane de lei pentru proiectarea si executia. Firmele SA&PE Construct, Spedition UMB si Tehnostrade trebuie sa construiasca cei 11 kilometri, plus trei poduri, un pasaj si doua viaducte, pentru 371,4 milioane de lei, in urmatorii trei ani.Asocierea familiei Umbrarescu a castigat, in octombrie, contractul de 831,9 miliarde de lei pentru proiectarea si executia. Asocierea de firme SA&PE Construct - Spedition UMB - Tehnostrade va realiza lucrarile la cei 19 kilometri in urmatorii trei ani.Acceasi asociere a castigat, si anul trecut, contractul de 312,6 milioane de lei pentru cei 4,4 kilometri aiSearch Corporation si Egis Romania incep anul 2020 cu un contract de aproape 9 milioane de lei pentru realizarea. Asocierea a semnat contractul cu Compania de Drumuri in ianuarie si ar trebui sa predea proiectul la mijlocului acestui an.In mai, Search Corporation, firma de inginerie si consultanta tehnica condusa de Michael Mihai Stanciu , un american de origine romana, potrivit presei, in colaborare cu Primacons Group, semna contractul de 20 de milioane de lei pentru studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru autostrada Brasov-Bacau . Durata este de 30 de luni.Search Corporation, in colaborare cu Mega Muhendislik Musavirlik va face si studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru, pentru 15,8 milioane de lei, cu o lungime estimata de 76 de kilometri. Contractul are o durata de doi ani.La inceputul lunii septembrie, firma americanului de origine romana, impreuna cu Egis Romania, firma care a fost condusa de actualul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand si Egis International, semna contractul de 11 milioane de lei pentru realizarea studiilor de fezabilitate si ale proiectelor tehnice pentru(11,7 milioane de lei, 61 kilometri) si(10 milioane de lei, 41 de kilometri).Search Corporation semna, in septembrie, contractul pentru studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru nodul rutier Cumpana A4, in valoare de 674.387 de lei.In noiembrie, asocierea Search Corporation - Egis International - Egis Romania - Formin castiga contractul de 15,2 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru primul lot din, segmentul Baia Mare-Bistrita.Asocierea Search Corporation- Egis Romania a mai castigat contractul de 17,8 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate alAceeasi asocierea a castigat si contractul de 11 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentruSingura, Search Corporation si-a revendicat si contractul de 3,6 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al drumului expres care leagaLa finalul lunii decembrie, CNAIR a anuntat ca asocierea Egis Romania - Search Corporation a castigat contractul de 20,2 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate si al proiectului tehnic pentruIngineria Especializada Obra Civil E Industrial si-a inceput anul semnand cu Compania de Drumuri contractul de 16,5 milioane de lei pentruSpaniolii fac studiul de fezabilitate pentru, pentru 15 milioane de lei. Aceeasi companie se mai ocupa si de studiul de fezabilitate al, care costa 14,1 milioane de lei.In octombrie, TPF Inginerie a obtinut contractul de 1,3 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate si alContractul studiului de fezabilitate pentru lotul 2 din drumul expres Baia Mare - Suceava: Bistrita - Vatra Dornei, in valoare de 15,7 milioane de lei, a fost castigat de Explan si contractul pentru, are o valoare de 14,4 milioane de lei.Austriecii de la Strabag vor realiza in doi ani si jumatate, pentru 545,9 milioane de lei, legatura intre, in lungime de 18,9 kilometri.Tot Strabag a semnat, in mai, cu Compania de Drumuri, contractul pentru cei 9,2 kilometri pentru constructia sectorului de autostrada si drum de legatura, in valoare de 192 de milioane de lei.Italienii de la Astaldi vor realiza cei 30 de kilometri dintreai autostrazii Sibiu-Pitesti, pentru 1,7 miliarde de lei.Turcii de la Nurol Insaat Ve Ticaret vor construi 13,5 kilometri din Autostrada Transilvania, sectoarelepentru 384,1 milioane de lei. Lucrarile trebuie sa se finalizeze in doi ani.Tot turcii vor realiza si lucrarile la loturile 1 si 3 din Autostrada de Centura a Capitalei. Lotul 3 are o valoare de 428,8 milioane de lei. Tronsonul are 8,6 kilometri si va fi gata in doi ani si jumatate. Contractul pentru lotul 1, in lungime de 17,5 kilometri, valoreaza 746,7 milioane de lei si a fost semnat cu Compania de Drumuri in iunie.Asocierea Secol Societa Edile Construzioni E Lavori - Secol Romania a castigat contractul de 207 milioane de lei pentru finalizarea a 20 de kilometri dinIn septembrie, asocierea Freyrom-Procons Group a semnat contractul pentru reabilitarea unor segmente din DN66 si construirea unui pod peste Jiu de la Meri, pentru suma de 19,8 milioane de lei. Lucrarile trebuie sa fie gata intr-un an.In iulie, Compania de Drumuri semna cu Sinohydro Corporation Limited contractul de 185,5 milioane de le pentru proiectarea si executia, in lungime de 5,5 kilometri.Autotehnorom - Opr Asfalt - Obras Publicas Y Regadios - Evalcons Tech au semnat contractul cu Compania de Drumuri pentru modernizarea drumului national 29D, intre Botosani si Stefanesti, pentru 208 milioane de lei.Asocierea Trameco-Citadina-Lemacons este castigatoarea contractului pentru modernizarea DN 2L Soveja - Lepsa, in valoare de 126,7 milioane de lei.Trameco - Vahostav - Drumuri Bihor - Drum Asfalt - East Water Drillings va realiza, pentru 326 de milioane de lei, sectorul de 28,5 kilometri din Autostrada Transilvania, cuprins intreAqua Parc - Mavgo Holding - Vahostav - Trameco va proiecta si construi drumul national 28B, intre, in lungime de 71 de kilometri, pentru 267,3 milioane de lei.Trameco, Vahostav, impreuna cu Drum Asfalt si Ilie Viorel Construct, vor reabilita 33 de kilometri din drumul national 76, intre Varfurile si Stei, pentru 74,7 milioane de lei.In decembrie, Viarom Construct castiga contractul de 36,8 milioane de lei pentru finalizarea lucrarilor la. Traseul are o lungime de 3,18 kilometri.