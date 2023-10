Cine e de vina si cine va plati pentru accidentele in lant de pe Autostrada Soarelui? Autoritatile se scuza si acuza

Autoritatile arunca pisica in cazul accidentelor in lant produse, miercuri dimineata, pe Autostrada Soarelui: ANM sustine ca nu a fost polei si institutia ar fi dat prognoza de inghet la sol, in schimb, Compania de Drumuri spune ca n-a primit avertizari.

Pana una alta, singura care a luat o masura e Politia, care a dat amenzi. Dar aceste amenzi tot din bani publici vor fi platite.

Nu a fost polei!

Initial, s-a spus ca accidentele s-au produs din cauza poleiului, insa Administratia Nationala de Meteorologie a transmis ulterior ca nu aceasta este cauza.

Oficiali ai ANM au sustinut pentru News.ro ca a fost vorba despre un inghet la nivelul solului, fenomen diferit de polei.

"In aceasta dimineata, ceea ce s-a intamplat pe Autostrada Soarelui nu este polei. Este un inghet la nivelul solului, un ghetus sau orice cuvant doriti sa folositi pentru a caracteriza ceea ce s-a intamplat.

Este doar un proces de condensare a umezelii la nivelul soselei. Poleiul inseamna o precipitatie lichida care cade pe un sol inghetat.

Nu a fost o ceata densa din care sa fie o depunere lichida. Poleiul, prin definitie, presupune o depunere lichida. Or, azi de dimineata, cerul era senin. A fost o depunere la nivelul asfaltului pe care ANM nu are cum sa o monitorizeze", a spus directorul executiv al ANM, meteorologul Florinela Georgescu.

CNAIR sustine ca nu stia nimic despre polei

Georgescu sustine ca un astfel de fenomen nu poate fi prognozat. In schimb, au fost anuntate conditiile care favorizeaza aparitia ghetii, iar CNAIR ar fi fost informata de acest lucru intr-o prognoza.

Oficialii Companiei au precizat insa ca nu au primit avertizari de polei.

Cei care au emis o atentionare referitoare la polei au fost insa reprezentantii Centrului Infotrafic al Politiei Romane, care cu circa o ora inainte de primul accident au transmis ca portiunea de drum unde au avut loc incidentele este alunecoasa.

Nu exista contract de deszapezire

Insa, indiferent de informarile pe care ANM le-ar fi emis si CNAIR le-ar fi primit, nu exista contract semnat cu vreo firma care sa imprastie material antiderapant pe Autostrada Soarelui.

Reprezentantii CNAIR au declarat, pentru Ziare.com, ca inca nu exista contract de deszapezire pentru Autostrada Soarelui, insa acesta va fi semnat in circa doua saptamani. Pana atunci, deszapezirea si imprastierea de materiale antiderapante va fi asigurata de Companie, prin mijloace proprii, asa cum reprezentantii CNAIR au spus ca s-a intamplat si noaptea trecuta.

De altfel, in urma cu doua saptamani, premierul Dacian Ciolos anuntase ca in doar 26 de judete exista contracte de deszapezire, in timp ce in celelalte 15 "contractele se afla in diverse stadii".

Amenzi de 30.000 de lei, platite tot de noi

Singura masura luata ca urmare a accidentelor de pe A2, dar si a altora petrecute tot miercuri dimineata pe A1 si pe Centura Bucurestiului, tot din cauza drumului alunecos, a fost amendarea administratorilor de drum, adica exact CNAIR, cu o suma totala de peste 30.000 de lei, mai informeaza News.ro.

Aproximativ 30 de masini au fost implicate si mai multe persoane au fost ranite in aceste accidente, iar cinci oameni au ajuns la spital.

Accidentele de miercuri vin la mai putin de doua saptamani de la tragedia petrecuta tot pe Autostrada Soarelui, cand 4 persoane au murit, 60 au fost ranite si zeci de masini au fost distruse. Atunci insa a fost vorba despre ceata, nu inghet.

