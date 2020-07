Circulatia rutiera pe A1, la Sebes, intrerupta timp de 24 de ore pentru lucrari la conexiunea cu A10

Inchiderea circulatiei este necesara pentru lucrari de constructie ale Autostrazii A10 la conexiunea cu A1, care se desfasoara in cadrul contractului "Proiectare si executie Autostrada Sebes-Turda Lot 1, km 0+000 - km 17+000".Traficul se va desfasura deviat pe DN1 (E81) si DN 7 (E68). Deocamdata nu se inregistreaza blocaje in zona municipiului Sebes.Noul pod va supratraversa A1 si va face legatura cu A10 pe directia de mers Turda-Sibiu. Vineri, 17 iulie, s-a desfasurat listarea tablierului metalic dintre culeea sudica a bretelei 3 si pilonul de langa A1.Supratraversarea pe care breteaua 3 a nodului rutier Sebes o are la autostrada A1 este ultima la care mai trebuie ridicate grinzi, anul trecut mai facandu-se listari la alte doua supratraversari peste A1.