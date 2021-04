Drula: de Paste se va putea circula fara restrictii pe autostrada A2 intre Bucuresti si Fundulea

"S-a tras tare in ultimele zile la lucrarile de reabilitare a autostrazii A2 Bucuresti - Fundulea, pentru ca weekendul viitor, de Paste, sa se poata circula fara restrictii pe acest sector. Echipele din CNAIR au fost zilnic in teren, iar colegul meu, secretarul de stat Cosma Horatiu, s-a asigurat ca graficele accelerate de lucru se respecta. Pana miercuri ar trebui sa fie gata si marcajele si circulatia, redeschisa complet pe doua sensuri intre Bucuresti si Fundulea", a scris duminica, pe Facebook , Catalin Drula.Ministrul Transporturilor a precizat ca lucrarile de reabilitare pe cei 24 km au presupus frezarea pe 8 cm a dalelor de beton, reparatii la imbinarile placilor, apoi un strat de 2 cm de mortar si un strat de 6 cm de asfalt."Mai raman aproximativ 3 km de reabilitat la toamna, dar pana atunci traficul se va desfasura normal pe ambele sensuri", a subliniat Catalin Drula.Aceasta a mentionat si faptul ca, incepand din februarie, se lucreaza si la reabilitarea podului dunarean de la Cernavoda, pod construit in anii '80. "Unul dintre sensuri este inchis pentru aceste lucrari, dar de la 1 iunie se va redeschide, pentru ca pe perioada estivala sa nu existe gatuiri de trafic . Lucrarile vor fi apoi reluate in toamna", a mai scris ministrul Transporturilor pe reteaua de socializare.Cu toate acestea, in weekendul viitor, de Paste, ramane aceasta restrictie la Cernavoda, cu traficul deviat. "Colegii mei au discutat si cu Politia Rutiera pentru a lua toate masurile necesare, astfel incat disconfortul produs de santierul de la Cernavoda sa fie minimizat", a spus Catalin Drula.