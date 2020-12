Circulatie fara restrictii de viteza pe lotul 3 din autostrada Lugoj-Deva, intre nodul Ilia si nodul Holdea, de miercuri seara

"Am o veste buna de la Ministerul Transporturilor. Pe autostrada Lugoj-Deva, lot 3, intre nodul Ilia si nodul Holdea se va circula incepand din aceasta seara FARA RESTRICTIA DE VITEZA de 80km/h care a fost impusa timp de mai bine de un an (din 23 decembrie 2019, de la inaugurare) pe acesti 21 de km. Ma bucur ca din aceasta seara vom putea circula pe acest sector de autostrada cu 130km/h", a scris Drula pe Facebook Specialistii companiei de drumuri si politia rutiera au ajuns la concluzia, dupa monitorizare, ca starea autostrazii permite circulatia in siguranta la viteza constructiva.In 23 decembrie 2019, Compania de Drumuri a dat in trafic cei 21,1 kilometri din lotul 3 al autostrazii Lugoj - Deva, dar cu restrictii de viteza - 80 de kilometri pe ora si de tonaj - 7,5 tone.