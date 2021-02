CNAIR: 11 oferte pentru lotul doi al autostrazii Sibiu - Pitesti, intre Boita si Cornetu. Valoarea contractului este de 4,6 miliarde de lei

Dintre acestea, CNAIR va selecta 5-6 firme care vor depune oferte tehnice. Valoarea contractului este de 4,6 miliarde de lei, fara TVA, pentru soseaua de 31.33 kilometriCNAIR anunta ca, pana la termenul limita de depunere a candidaturilor pentru procedura de atribuire a contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 2: Boita - Cornetu", au depus oferte firmele:1. ASOCIEREA AKTOR S.A. - RIZZANI DE ECCHER SpA (Grecia - Italia)2. ASTALDI SPA (Italia)3. ASOCIEREA CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. - DRUM ASFALT SRL - DIMEX-2000 COMPANY S.R.L (China - Romania - Romania)4. IMPRESA PIZZAROTTI & CSpA (Italia)5. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (Turcia)6. ASOCIEREA MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. - GULERMAK AĞIR SANAYI INSAAT VE TAAHHUT A.S. - YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI A.S. - OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. - - (Turcia)7. ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. (Turcia)8. ASOCIEREA REC ULUSLARARASI INSAAT YATIRIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI - ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (Turcia)9. ASOCIEREA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED - POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA LTD - POWERCHINA ROADBRIDGE GROUP CO. LTD - OZGUN INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (China - Turcia)10. ASOCIEREA STRABAG SRL - ACCIONA CONSTRUCCION SA (Romania -Spania)11. ASOCIEREA TEKFEN INSAAT VE TICARET A.S. - DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)"Comisia de Evaluare va analiza candidaturile in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si cu legislatia in vigoare in domeniul achizitiilor publice. Prezenta procedura este de tipul "licitatie restransa", iar din cei 11 candidati, CNAIR va selecta un numar de minim 5 - maxim 6, care vor depune oferte tehnice si financiare in etapa a II-a a procedurii de achizitie publica", a transmis CNAIR.Valoarea estimata a contractului este de 4.635.473.646,00 lei, fara TVA, pentru traseul care are o lungime de 31.33 km.Termenul de realizare prevazut este de 18 luni proiectare si 50 de luni executie, conform factorilor de evaluare din Documentatia de Atribuire.Aceasta sectiune contine principalele lucrari:* 49 de poduri si viaducte* 7 tuneluri cu lungimi cuprinse intre 250 m si 1590 m* Ecoduct in zona localitatii Lazaret.Autostrada Sibiu - Pitesti va avea o lungime de peste 122 de km, este impartita in 5 loturi, va lega Centrul si Vestul Romaniei de reteaua europeana de autostrazi, fiind o parte importanta a Coridorului 4 Paneuropean.