CNAIR a anulat licitatia pentru finalizarea centurii municipiului Targu Mures. Niciun ofertant nu a fost interesat sa preia contractul de 47 milioane de euro

Decizia de anulare ar fi fost determinata de faptul ca niciun ofertant nu a fost interesat sa preia contractul.Studiul de fezabilitate si proiectul tehnic au fost realizate in 2012, licitatia pentru executia lucrarilor in 2013, fiind contractate de catre compania spaniola "Copisa", in iulie 2014. Dupa 3 ani si jumatate contractul a fost reziliat la final de 2017 la un stadiu fizic de 35%, motivul principal fiind deficientele constatate in proiectul tehnic. In iulie 2019, CNAIR a socs din nou proiectul la licitatie. Din septembrie 2019 pana in august 2020 licitatia a fost suspendataPotrivit asociatiei, care monitorizeaza marile lucrari de infrastructura din tara, principalele motive pentru acest esec sunt urmatoarele:- pretul estimat de CNAIR pentru finalizarea lucrarilor mult subestimat- documentatia tehnica execrabila pusa la dispozitie de CNAIR la licitatie- riscurile imense izvorate din multele necunoscute ale documentatiei aruncate de CNAIR in responsabilitatea constructorului- raspunsurile halucinante la neclaritatile constructorilor interesati oferite de CNAIR"Practic am revenit in decembrie 2017, cand nu aveam constructor si nici proiect tehnic corespunzator. Responsabilii din CNAIR pentru acest dezastru sunt semnatarii documentatiei din cadrul licitatiei si cei care au raspuns in bataie de joc la solicitarile de clarificari", afirma reprezentantii ONG-ului.Cu o valoare estimata a contractului de aproximativ 47 milioane de euro fara TVA, soseaua de centura va avea, in final, o lungime de 11,643 km, 5 poduri, 2 pasaje, 1 viaduct, 2 intersectii giratorii si 2 parcari.Potrivit acestora, exista doua solutii pentru punerea proiectului pe linia de plutire:1. Pregatirea profesionista a proiectului si lansarea ulterioara a executiei lucrarilor pe baze solide sau2. Lansarea executiei lucrarilor pe baza documentatiei tehnice existente cu urmatoarele conditionalitati:- revizuirea pretului estimat in conformitate cu realitatile economice- provizionarea unor sume consistente care sa fie utilizate pentru acoperirea eventualelor riscuri ce decurg din documentatia tehnica existenta- flexibilizarea cerintelor CNAIR in ceea ce priveste proiectarea solutiilor tehnice de catre viitorul constructor.