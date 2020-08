CNAIR a desemnat constructorul lotului de autostrada Nusfalau - Suplacu de Barcau. O companie din Turcia va primi peste 384 de milioane de lei

Anuntul a fost facut de ministrul Lucian Bode pe pagina personala de pe Facebook . Acesta sustine ca Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a transmis adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect "Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B5: Nusfalau - Suplacu de Barcau (km 66+500 - km 80+054.044)" catre toti ofertantii.Ofertantul desemnat castigator este Nurol Insaat Ve Ticaret A.S., cu pretul de 384.138.887,89 lei fara TVA. Durata contractului este de 24 de luni, din care: 6 luni perioada de proiectare si 18 luni perioada de executie a lucrarilor. Perioada de garantie a lucrarilor este de 120 de luni.Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru constructia Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3B5: Nusfalau - Suplacu de Barcau (km 66+500 - km 80+054.044), in lungime de 13,554 km.Semnarea contractului de achizitie publica va fi posibila dupa expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestatii si respectiv dupa solutionarea tuturor contestatatilor/plangerilor formulate in cadrul procedurii de atribuire.