CNAIR a desemnat executantul unui nou lot din Autostrada Transilvania. 12,2 km pentru 680 milioane de lei

Pretul unui kilometru de autostrada se ridica la 55,58 milioane de lei, fara TVA. Ofertantul desemnat castigator este Asocierea SC SA&PE Construct SRL - SC Spedition UMB SRL - SC Tehnostrade SRL, cu pretul de 680.405.395,28 lei fara TVA si un punctaj total de 100 puncte, din care 45 de puncte pentru componenta financiara si 55 de puncte pentru componenta tehnica."Vineri, 12.06.2020, CNAIR a transmis adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect "Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B2: Zimbor - Poarta Salajului (km 13+260 - km 25+500)" catre toti ofertantii. Pretul pe km de autostrada este de 55.588.676,08 lei fara TVA, reprezentand 11.495.238,86 euro fara TVA", se arata in comunicatul companiei.Durata contractului este de 156 de luni, din care 12 luni perioada de proiectare, 24 luni perioada de executie a lucrarilor si 120 de luni perioada de garantie a lucrarilor. Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru constructia Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3B2: Zimbor - Poarta Salajului (km 13+260 - km 25+500), in lungime de 12,24 km.Potrivit CNAIR, semnarea contractului de achizitie publica va fi posibila dupa expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestatii si respectiv, dupa solutionarea tuturor contestatilor/plangerilor formulate in cadrul procedurii de atribuire.