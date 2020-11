CNAIR a lansat licitatia pentru inca 41 km din Autostrada Transilvania. Contract de 800 milioane euro fara TVA

"Joi, 12 noiembrie 2020, CNAIR a lansat procedura de licitatie restransa pentru atribuirea contractului 'Proiectarea si executia Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau, subsectiunea 3B3: Poarta Salajului - Zalau, km 25+500 - km 40+637, inclusiv tunel rutier la profil de autostrada in zona Meses si subsectiunea 3B4: Zalau - Nusfalau, km 40+660 (km 40+637 3B3) - km 66+500' prin transmiterea spre publicare in Sistemul Electronic de Achizitii Publice a anuntului. Termenul limita de depunere al ofertelor este 11 ianuarie 2021", arata CNAIR.Valoarea estimata a contractului este de 800 milioane euro fara TVA.Durata contractului este de 12 luni perioada de proiectare si 36 luni perioada de executie a lucrarilor.Tronsonul de autostrada are o lungime de 41 km, cu numeroase lucrari de arta, precum viaducte, poduri si pasaje pe si peste autostrada (in numar de 65 de, in lungime totala de aproximativ 13 km).Tunelul Meses cu doua galerii este in lungime de 2,89 km si va avea doua benzi de circulatie pe sens.CITESTE SI