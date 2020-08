CNAIR a modificat termenele de deschidere a circulatiei pe primele doua tronsoane din A10, intre Sebes si Aiud

Este primul semn ca reprezentantii Companiei Nationale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) isi dau seama ca termenul de 30 noiembrie 2020 este nerealist.Intr-un document privind stadiul proiectarii si executiei lucrarilor la autostrazile din Romania, pentru lotul 1 al autostrazii A10 Sebess-Turda, termenul estimat pentru deschiderea circulatiei a fost modificat, noua limita fiind data de 30 decembrie 2020. Potrivit aceluiasi document, pe lotul 1, stadiul fizic al lucrarilor este de 90.30%, iar stadiul de executie financiara este de 80.03%.Pentru lotul 2, CNAIR isi mentine optimismul, chiar daca lucrarile sunt mult mai intarziate fata de primul tronson. Data de deschidere a circulatiei este estimata pentru 3 decembrie 2020. Pe acest lot, la data documentului, stadiul fizic al lotului era de 72.46%, ia financiar de 57.80%.Initial, termenul avansat a fost, pentru ambele loturi de autostrada , data de 30 noiembrie 2020. In document, compania pastreaza ca data de finalizare a proiectelor sfarsitul lunii noiembrie, dar a modificat data de deschidere a circulatiei, respectiv de "dare in folosinta".Mobilizarea slaba a antreprenorilor, compania italiana Pizzarotti pe lotul 1 si grecii de la Ahktor pe lotul 2, nu va permite ca cei aproxiamtiv 43 de km de autostrada sa fie finalizati si dati in folosinta mai devreme de primavara anului 2021.