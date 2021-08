Conflict deschis la Compania de Autostrăzi între sindicat și CA. „Au 19 zile medie prezenţă la muncă și peste 10 sporuri”

În replică, Ion Lixandru a declarat pentru News.ro că problema sindicatului este că ”a venit unul care se comportă ca antreprenor”. ”Au 19 zile medie prezenţă la muncă în acest an, în şase luni de zile! Cu pauze de masă incluse în program şi care sunt si plătite. Mai au şi peste 10 sporuri. Când m-am uitat peste ele, mi-au stat în gât. Am privit toată situaţia ca antreprenor care plăteşte salarii şi toate taxele către stat. Sporurile reprezintă până în 60% din venituri”, a susţinut el, precizând că ”de-asta există companii de stat bolnave şi că ce a fost la metrou e subţire”.Ion Lixandru a fost numit în 6 august membru provizoriu în CA al CNAIR, pentru o perioadă de patru luni, începând din 8 august până în 7 decembrie, ”cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice pentru maxim şase luni”.”Sindicatul Drumarilor ”Elie Radu”, care reuneşte angajaţi ai Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), semnalează un posibil caz de incompatibilitate al domnului Ion Lixandru, care este membru în Consiliul de Administraţie şi, în acelaşi timp, este proprietar şi administrator al unui grup de firme cu activitate de transport şi comerţ cu mobilă. De asemenea, domnul Ion Lixandru este şi vicepreşedintele Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România. Practic, prin această numire în Consiliul de Administraţie, ”lupul” a fost pus ”paznic la oi”.Cei vechi din compania de drumuri au o vorba: CNAIR va fi condusa mereu ori de constructori, ori de transportatori. Dar chiar aşa pe faţă, fără nici o frică! Consiliul de administraţie este un organ de supraveghere şi control în cadrul companiei. Cum poate un transportator important din România să exercite aceste prerogative în contextul în care interesele lui sunt legate şi de business-ul pe care îl conduce?”, afirmă sindicaliştii într-un comunicat.Ei afirmă că. din anul 2016, Ion Lixandru este proprietar şi administrator al unui grup de firme cu investiţii de peste 20 mil. euro, cu activitate de transport şi comerţ cu mobilă.”Un articol din Contractul Colectiv de Muncă obligă salariaţii să completeze o declaraţie privind calitatea de angajat, acţionar/ administrator la firme care au ca obiect de activitate efectuarea operaţiunilor de transport intern, internaţional şi activităţi conexe acestora, iar deţinerea uneia dintre calităţile anterior menţionate în cadrul unei societăţi comerciale constituie abatere disciplinară gravă şi conduce la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.Acest articol din CCM nu se aplică şi membrilor din Consiliul de Administraţie? Cum este posibil să nu fi sesizat Ministerul Transporturilor, la numirea membrilor Consiliului de Administraţie, această posibilă incompatibilitate? Dar de ce nu se sesizează Agenţia Naţională de Integritate? Sau este legală această numire?”, întreabă reprezentanţii sindicatului din CNAIR.Ei susţin că de ani de zile semnalează că o parte din transportatori (care nu respectă legislaţia) distrug drumurile din cauza gabaritului depăşit şi a nerespectării regulilor privind transporturile grele de pe drumurile publice!”Semnalăm că nu putem repara cât pot ei distruge! Şi, în acest fel, am ajuns să solicităm dreptul de a cântări noi TIR-urile şi autovehiculele de transport, care circulă pe drumurile naţionale şi autostrăzi, pentru a depista eventualele ilegalităţi! Chiar domnul Ion Lixandru a fost unul dintre cei care au susţinut crearea Organismului unic de control ISCTR – prin unificarea serviciilor de la ARR, RAR, CNADNR cu sprijinul guvernului de la acea vreme (în prezent, CNAIR are drept de control al gabaritului doar la punctele de trecere a frontierei, în vreme ce ISCTR cântăreşte pe întreg teritoriul României)”, mai afirmă ei.Lixandru a declarat pentru News,ro că sindicaliştii benficiază de facilităţi şi sporuri, iar el priveştee situaţia ca antreprenor şi nu va valida decât un contract colectiv de muncă corect.”Sunt doar administrator la CNAIR. Mă interesează să protejez cheltuiala corectă a banului public. Sunt şi proprietar al companiilor mele: Camion Logistic, Metal Construct Carpatina (inchiriere spaţii proprii industriale), Romtrailer Service (reparaţii vehicule tractate). Acestea nu au legătură cu domeniul de activitate al CNAIR. Problema celor care fac aceste afirmaţii e că a venit unul care se comporta ca antreprenor. Este vorba de sindicatul din cadrul companiei. Aceştia au 19 zile medie prezenţă la muncă în acest an, în şase luni de zile! Cu pauze de masă incluse în program şi care sunt si plătite. Mai au şi peste 10 sporuri. Când m-am uitat peste ele, mi-au stat în gât. Am privit toată situaţia ca antreprenor care plăteşte salarii şi toate taxele către stat. Sporurile reprezintă până în 60% din venituri. Le-am spus: ”Băieţi, nu mai merge, cât sunt eu aici. Acum le tremură izmenele că se duce starea de alertă şi se va renegocia contractul colectiv de muncă. Că acesta va expira şi va trebui renegociat. Şi dacă eu sunt acolo, nu îl voi valida, decât în condiţii corecte în care să plătim activitatea. Sunt 6.900 de oameni în CNAIR, care au multe avantaje, nu am detalii câţi dintre ei sunt membri de sindicat . De-asta există companii de stat bolnave. Ce a fost la metrou e subţire”, a afirmat el.