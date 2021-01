Regii moderni ai asfaltului. Companiile care castiga licitatii de zeci de milioane pentru studii de fezabilitate si constructii de drumuri

Contractele familiei lui Dorinel Umbrarescu

Americanul de origine romana, abonat la studiile de fezabilitate

Asociere cu firma condusa de Clotilde Armand

Licitatiile castigate de Search Corporation

Contractele acord cadru ale Viarom

Firma lui Dan Besciu incheie contracte cu statul

Proiectele constructorilor romani

Strainii care fac drumuri in Romania

"Golden Gate"-ul de la Braila, realizat de italieni si japonezi

Omul de afaceri bacauan Dorinel Umbrarescu detine, impreuna cu familia, trei firme de constructii si a incheiat in ultimii ani contracte valoroase cu statul roman pentru constructia de drumuri . UMB Spedition, Tehnostrade si SA&PE Construct lucreaza la mai multe proiecte de infrastructura rutiera in Romania, pentru variantele de ocolire de la Galati si Radauti si sectoare din Centura Capitalei, Autostrada Transilvania si drumul expres Craiova - Pitesti. In total, firmele romanesti ar trebui sa livreze in urmatorii ani drumuri de peste 5 miliarde de lei.Impreuna cu compania romaneasca Electromontaj, UMB si Tehnostrade au castigat unul dintre cele mai valoroase contracte de infrastructura, de aproape 1,4 miliarde de lei, pentru constructia tronsoanelor, in lungime de 30 de kilometri, parte din Autostrada Transilvania.SA&PE Construct, Spedition UMB si Tehnostrade au obtinut contractul pentru cei 4,5 kilometri ai lotului 4 din sectorul de nord al, pentru 312,6 milioane de lei.Cele trei firme ale lui Umbrarescu au castigat lucrarile pentru sectiunea Zimbor - Poarta Salajului, in lungime de 12,3 kilometri, parte din Autostrada Transilvania, pentru 680 de milioane de lei.In asocierea celor trei companii intra si firma romaneasca de proiectare si consultanta Consitrans. Impreuna, vor livra tronsoanele 2, 3 si 4 din. Contractele valoreaza 792 milioane de lei, 670 de milioane de lei, respectiv 617 milioane de lei. Familia lui Umbrarescu ia, astfel, grosul contractelor pentru acest proiect, de doua miliarde de lei.Spedition UMB si Tehnostrade au castigat contractul in valoare de 668 de milioane de lei pentru constructia. In decembrie 2020, inainte de termenul contractual, autoritatile au deschis circulatia pe aproximativ 16 kilometri din autostrada A7, care au rolul si de centura a Bacaului pe partea de est. Proiectul are o lungime totala de circa 30 de kilometri, iar constructorul mai are de lucrat la cei 14 kilometri. Tot firmele familiei realizeaza si, in lungime de 16,58 kilometri de autostrada, pentru 97,4 milioane de lei. Lucrarile ar trebui sa fie gata in 2021.Asocierea din care fac parte si firmele lui Umbrarescu a castigat si constructia variantei ocolitoare de la, in lungime de 33,6 kilometri, pentru 705 milioane de lei.Firma de inginerie si consultanta tehnica Search Corporation, condusa de Michael Mihai Stanciu, un american de origine romana, potrivit presei , a castigat doar anul trecut 16 contracte cu statul roman, reprezentat, adesea, de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in valoare totala de circa 160 de milioane de lei.Search Corporation a fost desemnata castigatoarea contractului de actualizare a studiului pentru proiectul tehnic a variantei de ocolire a, in valoare de 3,8 milioane de lei, potrivit sistemului de licitatii publice (SEAP).La inceputul lunii noiembrie, Compania de Drumuri i-a atribuit contractul, in valoare de 2,6 milioane de lei, pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic de executie pentru, parte din Drumul Expres Pitesti-Brasov.La finalul lunii noiembrie 2020, Search Corporation a obtinut contractul pentru studiul de fezabilitate pentru constructia, in lungime de 22 de kilometri. Contractul are o valoare de 3,6 miioane de lei, fara TVA.Impreuna cu Egis Romania, firma care a fost condusa de actualul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, Search Corporation a mai castigat, la finalul lunii octombrie a anului trecut, contractul pentru. Asocierea trebuie sa elaboreze studiul de fezabilitate si proiectul tehnic de executie in valoare de 20,2 milioane de lei, conform Confidas.In colaborare cu Egis Romania, Egis International si Formin, Search Corporation a castigat si contractul pentru studiul de fezabilitate al lotului Baia Mare - Bistrita, parte din drumul de mare viteza. Asocierea a fost desemnata castigatoare cu o oferta de 15,2 milioane de lei.Tot firma americanului de origine romana a mai castigat, doar in luna septembrie, contractele pentru studiile de fezabilitate ale sectoarelor de drum expres Pascani-Suceava (11,7 milioane de lei), Suceava-Siret (10 milioane de lei) si cel pentru nodul rutier Cumpana A4 - DN 39E (674.000 de lei). Doar in luna septembrie, Search Corporation a adunat circa 22,5 milioane de lei.In august au obtinut contractele pentru sectorul Gaesti-Ploiesti din Drumul Expres (15,8 milioane de lei) si cel pentru supervizarea(17,5 milioane de lei).In iulie, Search Corporation a mai luat 17,8 milioane de lei pentru realizarea studiului de fezabilitate (SF) si a proiectului tehnic de executie pentru, 3,6 milioane de lei pentru SF-ul sectorului de drum expres dintre varianta de ocolire a orasului Satu Mare si Oar, granita romano-ungara si drumul expres M49 din Ungaria si 11 milioane de lei pentru SF-ul drumului expres Tisita-Albita.In mai, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) le-a acordat contractul de 20 de milioane de lei pentru realizarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentruIn martie, Search Corporation a mai castigat circa 446.000 de lei pentru servicii de asistenta tehnica in cadrul proiectului "Regiunea Nord-Est-Axa Rutiera Iasi-Suceava" si 8,7 milioane de lei, pentru studiul de fezabilitate al autostrazii Timisoara-Moravita.Compania lui Michael Stanciu a inceput bine anul trecut, cu un contract de 8,9 milioane de lei, pentru realizarea studiului de fezabilitate al drumului expres Bacau-Piatra Neamt.Compania care se ocupa cu activitati de inginerie si consultanta tehnica este detinuta in procent de 99,98% de firma americana Search Avg, in timp de Michael Mihai Stanciu are o parte de 0,01%. In 2019 avea o cifra de afaceri de 6,68 milioane de lei, o pierdere de 6,65 milioane de lei si 107 angajati.Contractele tip acord cadru, care se intind pe mai multi ani, sunt folosite frecvent in administratie. Compania, detinuta de Marius Daniel Badina, a beneficiat de mai multe contracte cadru pentru lucrarile de intretinere a drumurilor din tara. In total, anul trecut, firma a incasat circa 85 de milioane de lei.La finalul lunii decembrie, Viarom Construct a semnat cu Compania de Drumuri contractul pentru finalizarea lucrarilor la, in valoare de 36,8 milioane de lei.La inceputul lunii ianuarie a acestui an, Viarom lua 12,6 milioane de lei de la CNAIR, dintr-un contract cadru pentru lucrari de intretinere in Craiova.De la Directia Regionala Drumuri si Poduri (DRDP) Cluj a luat, in 2020, 5,4 milioane de lei dintr-un contract cadru. De la DRDP Timis a incasat, anul trecut, 20,8 milioane de lei, pentru intretinerea periodica a drumurilor, potrivit SEAP.In septembrie, Viarom primea 2,2 milioane de lei din acordul cadru incheiat in Brasov pentru lucrarile de intretinere curenta pe timp de vara. In august, firma lui Badina a luat 5,7 milioane de lei pentru intretinerea drumurilor judetene din Brasov cu straturi bituminoase. In mai, compania a castigat un contract de 2,4 milioane de lei pentru modernizarea strazii Oasului din Otopeni.Asocierea formata din grecii de la Aktor si romanii de la, companie controlata de Dan Besciu si Sorin Vulpescu, a castigat contractul pentru lotul 3 din sectorul de Sud al Centurii Capitalei, Bragadiru-Joita, in lungime de circa 18 kilometri, pentru suma de 853,4 milioane de lei.Asocierea lucreaza si la sectorul Santimbru - Aiud, din autostrada Sebes-Turda, in lungime de 24 de kilometri, unde stadiul fizic este extrem de intarziat, potrivit autoritatilor. Valoarea contractului este de 549,3 milioane de lei.In ciuda faptului ca Euroconstruct a intrat in insolventa la propria cerere, compania a incheiat mai multe contracte cu primaria comunei Cornetu pentru lucrari de reparatii la carosabil, lucrari de canalizare si modernizarea strazilor. In total, anul trecut a strans 1 milion de lei din contractele incheiate in Cornetu, din judetul Ilfov.Botosanenii de lasi firma Tass Infra Logistic au castigat contractul pentru varianta ocolitoare Barlad, in lungime de 11,2 kilometri, pentru suma de 132 de milioane de lei.Asocierea- Specialist Consulting - Total Road are contractul pentru tronsonul Ogra - Campia Turzii, parte din autostrada Trasilvania, pentru suma de 279,7 milioane de lei. Lucrarile la cei 15,9 kilometri ar trebui sa fie gata anul acesta, dar au intarzieri majore, din cauza faptului ca Straco este in insolventa.Asocierea- Vahostav - Drumuri Bihor - Drum Asfalt - East Water Drillings a castigat contractul pentru sectiunea Chiribis - Biharia din Autostrada Transilvania. Sectorul are 28,5 kilometri, iar contractul are o valoare de 326,5 milioane de lei. Trameco si Drumuri Bihor SA fac parte din Selina Grup, holdingul lui Beniamin Rus, un om de afaceri din Oradea condamnat in iunie 2018 de Tribunalul Bihor la patru ani de inchisoare cu executare pentru spalare de bani si instigare la abuz in serviciu in dosarul fostului sef al CJ Bihor, Alexandru Kiss.Italienii de laau castigat, la inceputul lunii ianuarie a acestui an, contractul pentru proiectarea si executia drumului de legatura A1-Arad-Timisoara- DN 69, pentru suma de aproape 190 de milioane de lei. Traseul drumului de legatura are o lungime de 10 kilometri si incepe cu circa 300 de metri inaintea intersectiei existente dintre drumurile DJ 692 si E671 (DN 69), cu amenajarea unui nod rutier si se dezvolta pe directia Nord-Est spre Autostrada A1.lucreaza la proiectul in valoare de 358 de milioane de lei pentru primul lot din Drumul Expres Craiova-Pitesti, in lungime de 17,7 kilometri si la contractul pentru centura de Sud a Timisoarei, care are aproape 26 de kilometri si valoreaza 272 de milioane de lei.Italienii de la, care au realizat si metroul din Drumul Taberei, au obtinut contractul de 1,7 miliarde de lei pentru sectiunea 5 din autostrada Curtea de Arges - Pitesti, care are 30 de kilometri.Impreuna cu japonezii de la, Astladi lucreaza la podul de peste Dunare de la Braila si la drumul de legatura, un proiect care costa statul roman 1,9 miliarde de lei.Itinera si Collini Lavori, impreuna cu Via Design, lucreaza la cei 19,5 kilometri ai centurii Satu Mare, pentru suma de 304,7 milioane de lei.Austriecii de laau castigat contractul pentru Sibiu-Boita, primul lot din autostrada Sibiu-Pitesti , de 13 kilometri, pentru suma de 612,6 milioane de lei.Conationalii celor de la Porr, angajatii Strabag lucreaza la sectorul Targu-Mures-Ogra, parte din autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea. Cei 9,2 kilometri ai tronsonului duc contractul la o valoare de 192 de milioane de lei.Constructorul turca castigat lucrarile pe primul si al doilea lot din sectiunea de Sud a Autostrazii de Centura a Capitalei (A0) . Cele doua contracte pentru 34 de kilometri valoreaza 1,5 miliarde de lei.