Lotul Cristian-Rasnov: Restrictii in zona santierului autostrazii, inainte de receptie. Circulatia va fi deschisa in cateva zile

"Constructorul va finaliza in aceasta perioada lucrarile de racordare din zona sensurilor giratorii care leaga autostrada de drumurile nationale din zona. Astfel, se va circula ingreunat pe DN73, in zona de la iesirea din orasul Rasnov spre Bran. Se vor realiza lucrari si pe DN 73B, la iesirea din localitatea Cristian spre Ghimbav. Lucrarile constau in asternerea ultimelor straturi de asfalt si necesita inchiderea alternativa a cate unui sens de circulatie. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat", a transmis, luni, DRDP Brasov.Compania de Drumuri a inceput saptamana trecuta, joi, procedurile pentru receptia tronsonului Rasnov-Cristian, anuntand ca primul segment de autostrada din judetul Brasov ar urma sa fie deschis circulatiei in cateva zile.Lotul care va fi deschis anul acesta are o lungime de 10 kilometri, din care 6,3 kilometri in regim de autostrada si 3,7 kilometri la profil de drum de legatura cu patru benzi. Proiectul va functiona ca o centura a orasului Rasnov pentru ca, lotul de autostrada incepe din Drumul National 73 si se termina in acelasi Drum National, fara a avea conexiune cu un alt tronson de autostrada.In iunie 2017, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat castigatorul licitatiei in valoare de 118 milioane de lei: asocierea Alpenside - Specialist Consulting, care avea la dispozitie 24 de luni pentru executie. Lucrarile la cei 10 kilometri de drum de mare viteza au inceput in mai 2019 si ar putea fi gata inainte de termen.