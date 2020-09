VIDEO Imagini aeriene cu santierul autostrazii Ungheni - Targu Mures: "Lucrarile avanseaza intr-un ritm bun"

"Lucrarile au inceput in luna iulie si au progresat considerabil in special pe zona de sapaturi si terasamente, dar si la podete sau coloane forate pentru viitoarele structuri. Cel mai probabil in aceasta toamna vom vedea sectoare intinse cu asfalt pus in opera. Daca mentine ritmul bun de lucru si numeroasele retele de utilitati electrice vor fi relocate in timp util, constructorul Strabag are sanse bune sa finalizeze santierul pana la finalul anului 2021, conform termenului contractual", arata Pro Infrastructura.Asociatia solicita "CNAIR sa se implice activ in operatiunile de relocare a utilitatilor problematice si sa receptioneze cu prioritate studiul de fezabilitate pentru continuarea acestui proiect cu primul tronson al Autostrazii A8 Tg. Mures- Iasi- Ungheni, cei 10 km dintre Tg. Mures si Acatari".