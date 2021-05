Imagini spectaculoase cu lucrarile la mega-autostrada de centura a Bucurestiului: "Punctul cel mai sensibil abia a inceput sa fie atacat" VIDEO

"Fiind o zi libera, majoritatea muncitorilor nu se aflau pe santier, ci doar cativa muncitori turci", se arata in postarea de pe Facebook "Daca pe lotul 1, lucrarile sunt inca la inceput, pe lotul 2 putem vedea progrese vizibile fata de saptamana anterioara, ramanand putine portiuni neatacate. Punctul cel mai sensibil ce abia abia a inceput sa fie atacat, prin relocarea liniilor de inalta tensiune (LEA) intre Raul Sabar si Canalul Sabar/DJ401A (Jilava)", se arata in postarea celor de la Construim Romania.Pe portiunea A0 Sud din autostrada de Centura a Bucurestiului au fost puse la punct fundatiile si elevatiile podurilor si terasamentele sau relocarile."Pe A0 Sud lot 1 si 2, constructorul a crescut mobilizarea in ultimele saptamani pe cei 33 de km ai sectorului (intre A2 si Bragadiru), executand lucrari consistente la fundatiile si elevatiile podurilor, dar si la terasamente sau relocari de utilitati.Pe A0 Sud lot 3 (Bragadiru - A1), antreprenorul a depus proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire. Ne asteptam ca ordinul de incepere a lucrarilor sa fie emis la inceputul verii", a scris Catalin Drula , ministrul Transporturilor, pe pagina sa de Facebook in urma cu doua saptamani.