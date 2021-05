Revolta unui experimentat pilot de drift roman. "Mergem ca descreieratii pe autostrada spre mare" VIDEO

Recomandarile lui Imre au fost distribuite intr-un video pe Facebook de catre oficialii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Prima regula importanta ar fi sa mergem in "pluton", cu viteza adecvata pentru banda pe care circulam si fara a face "slalom" printre celelalte autoturisme aflate in trafic Opririle pe banda de urgenta nu sunt recomandate, mai ales cand nu avem un motiv intemeiat sa o facem."Nu mancam rosii cu branza din portbagaj, cum faceam pe vremuri" a comentat pilotul, care activeaza in Campionatul National de Drift.Deasemenea, nu este recomandat sa circulam cu viteze foarte mici, sub 50 kilometri la ora.