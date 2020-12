VIDEO Cum se circula pe noul lot Rasnov - Cristian, parte din autostrada Bucuresti-Brasov. Traficul a fost deschis joi

Joi, 17 decembrie 2020, a fost inaugurat primul tronson de autostrada din judetul Brasov. Pentru soferi , capatul de autostrada a fost deschis la ora 18.30. Tronsonul Rasnov - Cristian din autostrada Bucuresti - Brasov include 6,3 km la profil de autostrada si 3,6 km de drum national, iar pana la conectarea lui la autostrada de pe Valea Prahovei va functiona ca o centura ocolitoare pentru localitatile Rasnov si Cristian."Ciotul" de autostrada incepe si se termina cu cate un sens giratoriu si apoi se continua cu drumul de legatura cu patru benzi si sensuri separate.Proiectul a fost contractat inca din octombrie 2017, dar abia din luna mai 2019 se lucreaza in teren, atunci fiind eliberata si autorizatia de construire.In iunie 2017, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat castigatorul licitatiei in valoare de 118 milioane de lei: asocierea Alpenside - Specialist Consulting, care avea la dispozitie 24 de luni pentru executie. Lucrarile la cei 10 kilometri de drum de mare viteza au inceput in mai 2019 si ar putea fi gata inainte de termen.