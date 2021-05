Drumul construit de romani acum 2.000 de ani, descoperit pe santierul Autostrazii Transilvania, nu va fi afectat de lucrari

Prin aceasta modificare, s-a respectat si solicitarea adresata de catre Comisia Limes de a nu afecta castrul roman, care este propus a fi inclus in patrimoniul UNESCO."Dupa semnarea contractului de lucrari in 2020, au fost extinse si prospectiunile geofizice in exteriorul castrului. Hartile rezultate in urma prospectiunilor geofizice au relevat noi structuri arheologice precum cuptoare romane utilizate pentru arderea ceramicii/obiectelor din ceramica.Sectiunea de drum roman care deservea castrul roman, pusa in evidenta ca urmare a cercetarii arheologice, se pastreaza in conditii foarte bune, deoarece a fost acoperita de un strat de aluviuni rezultat in urma unei inundatii masive, probabil din aceeasi perioada cu functionalitatea drumului. Un alt tronson de drum roman, care face legatura intre satele Nadaselu si Sardu, a fost dezvelit pe o lungime considerabila, de aproximativ 150-200 m, insa starea de conservare este precara.De la debutul cercetarii arheologice preventive, personalul de specialitate din CNAIR s-a aflat periodic in teren pentru monitorizarea lucrarilor si identificarea unor solutii de conservare a vestigiilor descoperite.CNAIR ia in considerare solutii optime de conservare, de punere in valoare si de includere intr-un circuit turistic a vestigiilor de o valoare inestimabila, toate aceste demersuri realizandu-se cu implicarea factorilor decizionali din cadrul Ministerului Transporturilor si intr-o stransa colaborare cu Ministerul Culturii> potrivit CNAIR.