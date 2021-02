"Drumul rusinii" Pitesti - Brasov a fost abandonat de constructor la 6 ani de la inceperea lucrarilor. Spaniolii au reziliat contractul si au dat statul roman in judecata

Drumul va fi gata in 2023

Asocierea Azvi - Straco Grup - Tractebel Engineering a cerut rezilierea contractului in vara anului 2020, apoi a chemat in judecata Compania de Drumuri, pentru a constata rezilierea contractului.Ministerul Transporturilor anunta, intr- un raspuns la o interpelare din Parlament, ca pe 14 octombrie 2020 a fost efectuata receptia lucrarilor doar pentru un sectorul de 29 de kilometri, cuprins intre km 13+800 si km 42+850. Exceptie fac insa podul de la kilometrul 40 peste Valea Pechii la Schitu Golesti si podul de la km 41, peste scurgerea de la Campulung.Progresul fizic al lucrarilor de modernizare facute pe DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov, km 13+800 si km 42+850 si km 54+080 - km 128+250, era de aproape 50%, la finalul lunii noiembrie 2020. In prezent, Compania de Drumuri a platit constructorului 51% din valoarea contractului.Ministerul Transporturilor a anuntat ca firmele de constructie au finalizat masurile pentru conservarea si punerea in siguranta a lucrarilor.In plus, Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov si cea din Bucuresti vor prelua amplasamentul si vor face demersurile necesare pentru actualizarea documentatiei tehnice si intocmirea documentatiei de atribuire pentru restul de executat, astfel incat proiectul sa fie gata in decembrie 2023. Lucrarile pentru modernizarea celor 103 kilometri au inceput in mai 2014 si trebuiau sa fie gata in septembrie 2017. Valoarea totala a contractului este de aproape 414 milioane de lei, finantat din bani europeni (85%) si de la bugetul statului (15%).