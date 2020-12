Autostrada Nordului: doua loturi intra in linie dreapta, dupa ce au fost desemnati castigatorii licitatiei. Un lot este contestat

Ministrul a explicat vineri, 4 decembrie, intr-o conferinta de presa sustinuta la Satu Mare, ca pentru fiecare lot au fost trei oferte si in maximum 10 zile se vor semna contractele pentru doua loturi."Au fost trei oferte pentru fiecare tronson in parte, aceste oferte au fost analizate, s-a stabilit castigatorul si pentru lotul II si lotul III si anumeNu au fost contestatii, undeva in maxim o saptamana, 10 zile vom semna contractul cu antreprenorul desemnat castigator pentru a realiza documentatia. Termen 18 luni pentru a o preda. Imediat ce preda documentatia, scoatem la licitatie executia. Finantarea, asa cum am spus, noi o propunem a fi realizata din fonduri europene", a declarat Bode.Potrivit acestuia, lotul I Baia Mare - Bistrita a fost contestat, urmand ca acest contract sa fie semnat anul viitor."Din pacate, pentru lotul I, cel care ne impacteaza pe noi si ne intereseaza cel mai mult, este inregistrata o contestatie. Dupa ce se va incheia perioada de raspuns, mai intai la CNSC, vedem daca merge mai departe la Curtea de Apel cel care a facut contestatie, la inceputul anului vrem sa semnam contractul de documentatie si pentru lotul I. De altfel, cea mai avansata portiune din tot ce inseamna Autostrada Nordului este drumul de legatura dintre varianta ocolitoare (a municipiului Satu Mare - n.r.) si iesirea spre Oar ( frontiera cu Ungaria - n.r.). Acolo am semnat ordinul de incepere si am convingerea ca se vor respecta termenele", a mai spus Bode.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri, 20 noiembrie, legea care aproba obiectivul de investitii Autostrada Nordului Vama Oar - Satu Mare - Baia Mare - Dej - Bistrita - Vatra Dornei - Suceava. Legea intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021.Drumul de mare vitezaeste impartit in trei sectiuni: lot 1 Baia Mare - Bistrita (care trece si prin Dej), lot 2 Bistrita - Vatra Dornei si lot 3 Vatra Dornei - Suceava. Ofertele pot fi depuse pentru unul, doua sau pentru toate cele trei loturi. Valoarea licitatiei, conform anuntului de achizitie, este cuprinsa intre 53,5 si 63,2 milioane de lei.