Ministrul Transporturilor: "Vom avea autostrada de la Sibiu la Bruxelles". Lucrarile pentru cei 9 km lipsa vor fi gata in 4 ani

Acesta spune ca in 4 ani se va putea circula pe Autostrada de la Sibiu la Bruxelles."Cea mai importanta veste, pentru toata Romania: pe Lugoj-Deva, pe lotul 2, pe zona aceea cu tunelele ursilor, suntem de vreo 4 ani intr-un blocaj, astazi in sfarsit s-a ajuns la un acord pe acest lot cu fostul constructor, a fost o reziliere abuziva in 2017, constructorul a castigat, anul trecut a venit o decizie care a cazut ca o secure pe acest proiect, de plata a 270 de milioane catre acest constructor, de repunere in contract, si practic lucrurile acolo erau blocate.Lumea intreaba, pentru ca este singurul sector lipsa de pe autostrada A1, intre Sibiu si Arad/Nadlac, si intreaba ce se intampla acolo, ca avem o zona lipsa de 9 kilometri de autostrada si se ocoleste pe drumul national alaturat. Ei bine, in sfarsit s-a ajuns la un acord cu acel constructor si se poate debloca licitatia care deja este lansata, se depun clarificarile acolo si in curand se vor depune ofertele, deci vom avea un constructor care sa construiasca acele tuneluri si in sfarsit sa avem autostrada continua de la Sibiu pana la Bruxelles", a afirmat Catalin Drula.Intrebat in cat timp se va ajunge de la Sibiu la Bruxelles pe autostrada, Drula a raspuns: "Lipsesc doar 9 km de autostrada. O sa fiu sincer si realist fiind vorba de doua tuneluri la mijloc: mai devreme de patru ani nu va fi gata. Important este sa fie gata peste patru ani, nu 10".Lucrarile la autostrada Lugoj-Deva au inceput in 2011. Patru ani mai tarziu italienii de la Tirrena Scavi finalizau lotul 1. In martie 2017 aveam o noua inaugurare. Salini, tot un constructor italian, finalizase 15 kilometri din cei 28 ai lotului doi al soselei de mare viteza. In vara aceluiasi an, insa, sefii de la Drumuri au rupt contractul cu firma Salini si au lasat fara constructor circa 13 kilometri din soseaua rapida, din care 4 erau construiti in proportie de 90%. Ultimele doua loturi din autostrada au fost si ele date in circulatie in 2019.Singura portiune lipsa este in continuare cea scoasa din lotul celor de la Salini, unde acordul de mediu revizuit in decembrie 2013 cere realizarea a doua ecoducte pentru protectia mamiferelor mari, asa numitele "tuneluri pentru ursi". Acestia sunt singurii kilometri de autostrada care lipsesc dintre Sibiu si Nadlac. Mare parte din banii pentru construirea autostrazii Lugoj-Deva au venit de la Bruxelles.Din Autostrada care ar urma sa lege Bucurestiul de Vama Nadlac, lipseste si portiunea dintre Sibiu si Pitesti. Termenul optimist pentru finalizarea autostrazii Sibiu-Pitesti este de 5 ani, declara recent ministrul, care a precizat ca unele tronsoane ar putea fi date in circulatie mai repede.