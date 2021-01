VIDEO Ministrul Transporturilor anunta oficial autostrazile si drumurile care se finalizeaza anul acesta. Ce proiecte intra in executie in 2021

Autostrazile si drumurile care se termina anul acesta

Santierele care se deschid in 2021

Lotul 2 din autostrada Sebes-Turda, tronsoanele Ungheni-Targu Mures si Chetani-Campia Turzii din Autostrada Transilvania, lotul 2 din Drumul Expres Craiova-Pitesti, drumul expres dintre Giurgiu si DN5 si centurile Mihailesti si Satu Mare ar urma sa fie finalizate pana la finalul acestui an."Avem lotul 2 din autostrada Sebes - Turda. Asta ar insemna sa se deschida traficul pe ultimii 29 de kilometri din acest proiect, este foarte avansat. Apoi, este un proiect de autostrada de aproape 10 kilometri, 4,5 kiometri de autostrada, cu 4,7 kilometri de drum de legatura la patru benzi, Ungheni - Targu Mures, care ar trebui sa se finalizeze in acest an. Tronsonul 2, de 40 de kilometri, al Drumului Expres Craiova - Pitesti, are termen contractual in acest an si antreprenorul si-a asumat sa il dea in trafic . E vorba de acea bucata care reprezinta o ocolire pentru Slatina si Bals. La Giurgiu a intrat in executie un drum nou expres, cu separare pe mijloc, intre vama Giurgiu si Drumul National 5, 4 kilometri.Avem reluarea lucrarilor abandonate la. La, centura orasului ar trebui sa se finalizeze in acest an, sunt 12 kilometri la profil de drum expres, este aproape ca o autostrada, numai ca este o platforma de 22 de kilometri, nu de 26, ai un acostament de 1,5 metri, nu are o banda de urgenta completa., aflat in lucrari de noua-zece ani, ar trebui sa se finalizeze ultimii 44 de kilometri. Pe centura Bucuresti,. Ar mai fi lotul, el s-ar putea finaliza tehnic, numai ca antreprenorul de acolo este cu mari probleme financiare. Am cerut companiei sa gaseasca solutii cat mai curand, ori "rupem pisica", ori mergem inainte cu solutii. As prefera, evident, sa mergem inainte cu o solutie, astfel incat sa avem si lotul in traficul anul acesta si sa isi primeasca si subcontractorii de acolo banii, dar lucrurile treneaza de multe luni pe acest subiect si, pana la urma, trebuie o decizie", a declarat Catalin Drula, in cadrul unei conferinte de presa.In ceea ce priveste lucrarile care vor incepe in 2021, constructorii vor deschide santiere pe lotul 5 din autostrada Sibiu-Pitesti si pe tronsonul 3 din Drumul Expres Craiova-Pitesti."Proiecte care ar trebui sa intre in executie in acest an:, adica lotul intre Pitesti si Curtea de Arges,, practic continuarea de la Slatina spre Pitesti. Pe Autostrada de Centura Bucuresti A0 se lucreaza pe lotul 2 siintra in executie. Pe 90 de kilometri din Autostrada Transilvania, intre Cluj-Napoca si Oradea. Sunt mai multe proiecte de variante ocolitoare: la Targu-Jiu, drumul de 10 kilometri de la Timisoara, vom semna contractul saptamana viitoare", a explicat ministrul Transporturilor.In 2021 s-ar putea semna contractele pentru alte proiecte importante de infrastructura, precum loturile de nord din Autostrada de Centura A0 si sectoarele lipsa din autostrada Sibiu-Pitesti."Sunt o serie de proiecte care sunt in licitatie si unde sper sa se incheie licitatiile si sa facem contractele: lotul 2 din Lugoj- Deva, loturile de nord de pe Autostrada de Centura A0, tronsoanele lipsa de pe Sibiu-Pitesti. De asemenea, sunt proiecte unde documentatiile tehnice sunt, in prezent, in executie si unde trebuie lansate licitatiile pentru lucrari si aici ma refer la A7: Ploiesti-Buzau-Focsani-Bacau-Pascani si drumul de legatura A3, din zona Cluj. Sunt o serie de proiecte unde sunt in derulare proiectele tehnice: A13, A8, o suita de drumuri expres si autostrada Timisoara-Moravita", a mai spus Drula.