Situatie aberanta: Proiectul de autostrada Comarnic-Bacau, unul dintre cele mai vehiculate planuri de infrastructura, nici macar nu exista. Ministrul Transporturilor: Am gasit niste schite din 2005

"Problema noastra in Romania este ca nu am facut cum trebuie ani si ani si ani de-a randul acesti pasi preliminari. Eu nu gasesc in momentul in care intru in minister acum un proiect tehnic bun pentru autostrada Comarnic-Brasov, nu gasesc nici un fel de proiect tehnic pentru autostrada Comarnic-Brasov, nu exista si el nu exista nici in 2015, nu exista nici in 2010. Ce exista e un studiu de fezabilitate, care eu as spune ca e mai degraba la nivel de studiu de prefezabilitate, niste schite, facut in 2005", a explicat Drula la RFI.Catalin Drula sustine ca este nevoie de trei pana la sase ani pentru ca autostrazile sa treaca muntii din Romania, iar proiectele sa fie finalizate.In ziua in care a preluat mandatul de ministru al Transporturilor, Drula a anuntat ca va operationaliza noua companie de investitii rutiere care va gestiona proiectele mari de autostrazi si drumuri expres."Vor incepe angajarile in curand si vor fi pe bune. Vreau sa fie un loc unde inginerii, proiectantii, managerii de proiect, expertii sa fie mandri sa lucreze", a transmis Catalin Drula.