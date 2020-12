Viitorul ministru al Transporturilor, despre autostrada Comarnic-Brasov: "Este o prioritate pentru mine"

"E absolut necesar sa fie construita aceasta autostrada. Problema cu foarte multe dintre aceste subiecte dureroase este ca, daca ne uitam in urma 5, 10 sau 15 ani eram in acelasi loc. Adica nu s-a intamplat ceva intre timp. Pentru a realiza autostrada Comarnic-Brasov avem nevoie de un proiect solid la baza. In momentul de fata avem un studiu, care e la nivelul de studiu de fezabilitate. Niste planse, cu alte cuvinte. Avem nevoie de studii geotehnice, de proiectul solid cu viaductele, cu tunelurile ca sa o putem scoate la licitatie. Fonduri europene exista.Nu e o problema de finantare in momentul de fata. E o prioritate pentru mine. Sunt niste proceduri care sunt in curs de revizuire, studii de fezabilitate. Nu mi-a placut ca a fost depusa o singura oferta. Daca avem licitatii care au o singura oferta, de obicei inseamna ca nu a fost facuta bine acea licitatie si firmele private nu risca sa intre in ea", a afirmat Catalin Drula, intrebat miercuri la Parlament cum vede ca va fi finalizata autostrada Comarnic-Brasov.El a adaugat ca "printre altele construind acei 5 kilometri in acel fel in care au fost licitati, inseamna ca alternativa de traseu, asa cum a fost gandita in 2013, pe sus prin versantul Baiului nu mai poate fi facuta, odata ce ai construit autostrada jos, in albie"."Da, e parte din reevaluarea acestui proiect pe care vreau sa o facem. Unul dintre cele mai bune lucruri care incepusera era acel proiect cu Banca Mondiala, care din pacate la o schimbare de Guvern a fost franat si ne-am pierdut si credibilitatea cu acea institutie. E o prioritate absoluta pentru mine aceasta autostrada, ca si celelalte treceri montane, durerile noastre", a completat Drulp.Chestionat cati kilometri de autostrada vor fi finanlizati anul acesta si cati urmeaza sa fie in urmatorii 5 ani, Drula a raspuns: "Pot sa va raspund tehnic la aceasta intrebare. Sunt patru sectoare care ar avea sanse de a fi finalizate anul acesta. E vorba de Sebes-Turda lotul 2 care ar trebui totusi 100% sa se finalizeze. Sunt 24 de kilometri acolo. E vorba de 5 kilometri la Targu Mures-Ungheni, plus inca 5 kilometri de drum de legatura. Deci 10 kilometri am putea considera, e in stadiu foarte avansat si ar trebui sa fie finalizati. Apoi mai e in discutie Craiova-Pitesti, acel lot din zona Bals-Slatina. Acolo sunt 40 de kilometri, dar trebuie sa am o discutie".