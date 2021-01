VIDEO Drula, despre lucrarile intarziate la tronsonul Chetani-Campia Turzii: Rupem pisica ori mergem inainte cu o solutie. Trebuie luata o decizie

Drula a precizat ca tronsonul Chetani-Campia Turzii ar putea fi deschis traficului rutier anul acesta, daca se gaseste o solutia la problema financiara a constructorului Straco, aflat in insolventa."Ar mai fi lotul Chetani - Campia Turzii, el s-ar putea finaliza tehnic, numai ca antreprenorul de acolo este cu mari probleme financiare. Am cerut companiei sa gaseasca solutii cat mai curand, ori "rupem pisica", ori mergem inainte cu solutii. As prefera, evident, sa mergem inainte cu o solutie, astfel incat sa avem si lotul in trafic anul acesta si sa isi primeasca si subcontractorii de acolo banii, dar lucrurile treneaza de multe luni pe acest subiect si, pana la urma, trebuie o decizie", a declarat Catalin Drula, in cadrul unei conferinte de presa.Asociatia Pro Infrastructura anunta, la finalul lunii noiembrie din 2020, ca pe santierul sectorului Campia Turzii - Chetani lucreaza doar compania Marcotim, subcontractorul castigatoarei contractului, Straco. Marcotim are insa datorii si ar putea intra in incapacitate de plata, ceea ce inseamna ca santierul risca sa ramana pustiu.In septembrie, premierul de la acea vreme, Ludovic Orban , i-a transmis constructorului Straco ca se asteapta ca tronsonul Chetani-Campia Turzii sa fie gata pana la 1 iulie 2021, altfel ameninta ca il va inlocui.Straco, cu 116 angajati, a inregistrat pierderi de 26 de milioane de lei si are o cifra de afaceri de 59 de milioane de lei, in 2019, in scadere fata de anul anterior.