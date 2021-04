Drum roman de 2000 de ani descoperit in Salaj. Vestigiile arhitectonice de mare valoare vor fi distruse pentru construirea autostrazii VIDEO

Portiunea de drum s-a aflat la cateva zeci de centimetri sub pamant. Acesta este aproape intact si dateaza de aproape 2.000 de ani, au estimat arheologii.Din pacate, drumul vechi va fi distrus din cauza lucrarilor la Autostrada Transilvania care va trece prin acel loc. Presa din Salaj noteaza ca drumul va fi doar pozat si inregistrat ulterior intr-o baza de date a descoperirilor arheologice. Oprirea lucrarilor ar fi avut loc doar in cazul unei descoperiri extraordinare, cum ar fi fost in cazul descoperirii unei cetati, scrie publicatia Bihoreanul.ro In apropiere de drumul roman se afla si Castrul roman Optatiana, pentru care arheologii Comisiei Nationale Limes, care se ocupa de monitorizarea siturilor ce compun Frontiera Imperiului Roman, au cerut Ministerului Transporturilor inca din 2019 modificarea proiectului tronsonului Autostrazii Transilvania. Asta deoarece Castrul roman Optatiana este propus a fi inclus in patrimoniul UNESCO.Localitatea Sutoru se afla pe lotul de autostrada cuprins intre Nadaselu si Poarta Salajului. CNAIR a semnat pe 1 iulie 2020 cu firmele constructorului roman Dorinel Umbrarescu contractul pentru proiectare si executie.Valoarea contractului este de 680 de milioane de lei si are o durata de 156 de luni, din care 12 luni proiectare, 24 de luni executie si 120 de luni garantie.