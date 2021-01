Compania de Drumuri a semnat contractul pentru drumul de legatura Autostrada A1 Arad -Timisoara - DN 69. Aproape 190 de milioane de lei pentru 10 kilometri

100 km/h, viteza de proiectare

Contractul are o valoare de 189,57 milioane de lei fara TVA, iar finantarea este asigurata din fonduri europene nerambursabile. Contractul are o durata de 108 luni, din care: 6 luni perioada de proiectare, 18 luni perioada de executie a lucrarilor si 84 de luni perioada de garantie a lucrarilor.Astfel, lucrarea ar trebui sa fie gata in doi ani si jumatate. Traseul drumului de legatura, in lungime de 10 km, incepe cu circa 300 de metri inaintea intersectiei existente, dintre drumurile DJ 692 si E671 (DN 69), cu amenajarea unui nod rutier si se dezvolta pe directia Nord-Est, spre Autostrada A1. Clasa tehnica a drumului de legatura este II, iar viteza de proiectare este de 100 km/h."Prin realizarea acestui obiectiv se asigura descarcarea traficului rutier de pe Autostrada Arad - Timisoara, cu scopul cresterii mobilitatii la nivelul infrastructurii rutiere aferente retelei TEN-T, ce va contribui la promovarea competitivitatii economice si la imbunatatirea conditiilor in transportul rutier de marfuri si calatori si la reducerea emisiilor poluante prin eliminarea/reducerea blocajelor de trafic si reducerea duratelor de transport ", se arata in comunicatul emis de Ministerul Transporturilor.