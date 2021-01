Autoritatile au lansat licitatia pentru drumul expres Arad-Oradea. Costul realizarii este estimat la 42 de milioane de lei

Potrivit unui comunicat de presa comun transmis de Consiliul Judetean Arad si Primaria Arad, procedura a fost inscrisa in sistemul electronic de achizitii publice, iar termenul de depunere a ofertelor de catre operatorii economici interesati este 15 martie.Valoarea achizitiei privind realizarea proiectului tehnic este de 42.061.284 fara TVA, se arata in comunicat."Membrii parteneriatului regional format pentru realizarea drumului expres Arad - Oradea, respectiv reprezentantii legali ai Consiliului Judetean Bihor, Municipiului Oradea, Municipiului Arad si Consiliului Judetean Arad, au semnat actualizarea acordului de asociere prin introducerea proiectului tehnic in achizitia comuna, pe langa actualizarea studiului de fezabilitate, precum si documentatia specifica necesara demararii procedurii de achizitie publica pentru contractarea documentatiei tehnice aferente investitiei", se arata in comunicat.Autoritatile estimeaza ca lucrarile de construire a drumului expres vor costa un miliard de euro."Investitia va fi realizata in parteneriat cu Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) prin accesarea fondurilor europene nerambursabile din cadrul programului operational specific de transport ", se arata in comunicat.Conform proiectului, drumul expres va strabate judetele Bihor si Arad, va avea profil de autostrada cu trei benzi de circulatie pe sens pe o distanta de 14,6 kilometri, profil de autostrada cu doua benzi pe sens pe o distanta de 43,5 kilometri si profil de drum expres cu doua benzi de circulatie pe sens pe 76,4 kilometri.