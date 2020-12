VIDEO Drumul Expres Craiova - Pitesti: demonstratie de forta a constructorului, cu zeci de camioane pe tronsonul 2

Autostrada Ford

Dupa ce a terminat mai bine de jumatate din lucrarile de pe tronsonul 2 din Autostrada Ford, UMB, firma detinuta de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, se pregateste de finalul sezonului pe acest santier, scrie economica.net Grupul UMB construieste loturile 1 si 2 din tronsonul 2 al Drumului Expres Craiova - Pitesti.Lucrarile la Drumul Expres DX12 Craiova - Pitesti avanseaza in ritm sustinut, in special pe Tronsonul 2 de circa 40 de km pe care lucreaza asocierea romaneasca de companii condusa de UMB. Progresul fizic este undeva la circa 63%, anunta Asociatia Construim Romania.Drumul expres Craiova - Pitesti este impartit in patru loturi, are o lungime totala de 121 de km, prevede cate doua benzi pe sens de cate 3,5 metri latime fiecare, fara banda de urgenta, acostamente de cate 1,5m pe fiecare parte si o banda mediana cu separator lata de 3 metri.Licitatiile pentru cele 4 loturi aferente drumului expres Craiova - Pitesti au fost lansate inca din iulie 2017, dar doar Tronsoanele 1 si 2 au fost pana acum contractate. Tronsoanele 3 si 4 au fost contestate, iar procedura lansata de CNAIR a fost infirmata in instanta inca din 2018. Cele doua au fost relicitate, iar castigatorul la licitatie a venit la finalul lunii iunie - UMB. Contractele au fost semnate in septembrie 2020, dar pentru unul dintre tronsoane instanta de judecata a decis recent revizuirea deciziei CNAIR.Pentru tronsoanele 1 si 2, CNAIR a semnat contractele de la finele lui 2018, iar din mai 2019 au inceput primele lucrari pe santier.Tronsonul 1 (17,7 km) este executat de catre italienii de la Tirrena Scavi pentru circa 76 de milioane de euro, iar Tronsonul 2 (39,85 km), care va ocoli si orasele Bals si Slatina, este construit de asocierea SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL - Consitrans SRL pentru circa 309 milioane de euro. Cele trei contracte au termen 12 luni pentru proiectare si apoi 24 de luni pentru executie.