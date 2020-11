Contractul pentru lotul 4 din drumul expres Craiova-Pitesti, anulat la Curtea de Apel Bucuresti. Lucrarea fusese castigata de firmele lui Dorinel Umbrarescu

"Dupa castigarea tronsoanelor 3 si 4 Slatina-Pitesti de catre UMB in iunie, o serie de competitori de la licitatie au depus contestatii. Acestea au fost respinse in prima instanta de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor. Compania de Drumuri nu a mai asteptat deciziile definitive de la Curtea de Apel si a semnat cele 2 contracte de proiectare si executie cu UMB", scrie Asociatia Pro Infrastructura (API) pe Facebook Saptamana trecuta a venit decizia definitiva pentru tronsonul 3, mentinand UMB, firma lui Dorinel Umbrarescu, pe pozitie. Curtea de Apel a judecat diferit pe tronsonul 4, anuland contractul semnat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) cu UMB si obligand Compania de Drumuri sa reevalueze oferta UMB, precum si ofertele celorlalti competitori implicati in contestatii.Oferta a fost evaluata in privinta cifrei de afaceri, a capacitatii economice, a experientei similare in proiectare, a pretului neobisnuit de scazut pentru organizarea de santier, a punctajului pentru personalul aferent proiectarii sau pentru perioada de garantie suplimentara.Pro Infrastructura spune ca proiectarea tronsonului 4 nu va putea fi gata in primavara anului urmator."In urma acestei decizii este greu de crezut ca proiectarea pe tronsonul 4 va putea fi finalizata pana in primavara anului urmator, astfel incat lucrarile sa poata incepe in forta odata cu deschiderea sezonului in constructii. CNAIR trebuie sa reevalueze extrem de rapid ofertele, astfel incat sa avem pana la finalul anului castigatorul acestei licitatii", mai scrie Pro Infrastructura.Ministrul Transporturilor, Lucian Bode , a semnat miercuri, 15 septembrie, contractele pentru tronsoanele 3 si 4 ale Drumului Expres Pitesti-Craiova. Premierul Ludovic Orban , prezent la eveniment , a declarat ca Guvernul a adoptat un memorandum pentru semnarea contractului de proiectare si executie ale lotului 4.Loturile 3 si 4 ale drumului expres Craiova - Pitesti au o lungime totala de 63,6 kilometri. Perioada de proiectare este de 12 luni, iar perioada de executie de 24 de luni.Tronsonul 4 din Drumul Expres Craiova - Pitesti are o lungime de 31,88 km si se va desfasoara pe teritoriul judetului Arges, trecand prin localitatile Lunca Corbului, Albota, Costesti, Bradu, Suseni si Oarja.