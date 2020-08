FOTO Cum se lucreaza pe autostrazile din Romania. Exemplul de pe santierul A10, Sebes - Turda: "Seamana mai mult cu o parodie"

Imagini in care apar doar cativa muncitori apatici in timp ce lucreaza pe lotul 1 au fost postate pe pagina asociatiei."Asa se lucreaza pe Sebes-Turda lotul 1, tronson construit de italienii de la Pizzarotti! Cei cativa muncitori treziti la realitate doar atunci cand observa ca sunt filmati, imping fara nicio tragere de inima cateva pietre cu o roaba din stanga in dreapta.Pe acest punct de lucru ce presupune ridicarea unui zid de pamant armat pe o lungime de 200 de metri se "lucreaza" din ianuarie 2020 si abia daca a ajuns la 30%. In ritmul actual, nu va fi finalizat nici in 2021, desi un constructor competent ar duce la bun sfarsit lucrarea respectiva in cateva saptamani.Solicitam CNAIR sa aplice penalitati de intarziere constructorului neserios, mobilizandu-l in acest fel sa finalizeze in cel mai scurt timp acest santier ce dateaza din 2015", este mesajul postat pe pagina de Facebook a asociatiei.