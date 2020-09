FOTO VIDEO Autostrada mesterului "Manolis". Pe lotul 2 din A10, Sebes - Turda, constructorul reface lucrari executate in 2018

Activitatea, care va intarzia si mai mult finalizarea lucrarii, se deruleaza intre localitatile Leorint si Radesti."Asa cum am spus in repetate randuri in ultimele luni, haosul generalizat de pe santier, mobilizarea necorespunzatoare si managementul dezastruos al grecilor de la Aktor a transformat acest tronson de autostrada intr-o veritabila rusine nationala. In lipsa asfaltului si a sistemului de scurgere a apelor care sa protejeze terasamentele, balastul stabilizat sau taluzele, constructorul este nevoit sa refaca din nou si din nou autostrada, asemenea eroului Sisif din mitologia greaca", transmit cei de la Asociatia Pro Infrastructura.Desi contractul este semnat din 2014 cu termen de finalizare in 2016, in ritmul actual de munca este greu de crezut ca tronsonul de autostrada se va finaliza in anul 2021. "Ne exprimam speranta ca Aktor nu va mai obtine contracte de infrastructura de transport in Romania, fiind evident ca nu detine capacitatea organizatorica si umana sa duca la bun sfarsit proiecte de o asemenea anvergura", mai spun reprezentantii ONG-ului mentionat.Balastul stabilizat depus in 2018 nu mai corespunde din punct de vedere a calitatii si sigurantei, motiv pentru care trebuie indepartat. Timp de doi ani, in absenta asfaltului. au avut loc infiltratii care au afectat calitatea lucrarii.Ulterior, in zona respectiva, intre Leorint si Radesti se va depune un nou balast stabilizat. In alte zone ale santierului, antreprenorul grec Aktor toarna primul strat de asfalt. In total, pe 14 km a fost turnat asfalt. De asemenea, pe 80% din lungimea viitoarei autostazi este asternut balast stabilizat.Procentul fizic de realizare este de circa 73%. Lotul se intinde de la Alba Iulia si pana la Aiud pe o lungime de 24,3 km.Cititi si: