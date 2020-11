FOTO VIDEO Lotul 1 din A10, Sebes - Turda, va fi deschis cu cateva zile inainte de alegeri. Cand este programat evenimentul electoral

Se va circula pe 15 kilometri, intre nodul rutier Sebes si nodul Alba Iulia Nord. Autoritatile locale pregatesc un eveniment , care va avea loc pe 1 decembrie si la care ar urma sa fie invitati premierul Ludovic Orban si presedintele Klaus Iohannis . Reprezentanti ai autoritatilor din Alba au fost prezenti la sfarsitul saptamanii trecute pe santier pentru a vedea la fata locului care este stadiul lucrarilor.A fost parcurs tot lotul de la nodul rutier Sebes si pana la Kilometrul 15 unde incepe pasajul rutier peste calea ferata de la Alba Iulia Nord. La finalul vizitei de lucru, atat politicienii cat si reprezentantii CNAIR si cei ai antreprenorului Impresa Pizzarotti au declarat ca, pana la 1 decembrie 2020, se va permite circulatia pe 15 kilometri din autostrada A10 Sebes-Turda, lotul 1. Circulatia se va deschide de la Sebes pe bretelele mici 5 si 6 care fac legatura cu sensurile giratorii deja existente pana la Alba Iulia Nord.Nodul rutier Alba Iulia Sud va fi terminat complet, iar de la km 14,8 vor fi restrictii de trafic , in sensul ca se va circula numai pe un sens de mers, iar iesirea si intrarea se va face doar pe una dintre bretele.Mihai Felician Cernistean, consilierul Marianei Ionita, sefa CNAIR, a spus ca aproape suta la suta, in 1 decembrie, 14 din 15 kilometri din acest lot 1 vor fi dati in trafic, urmand ca restul lucrarilor sa fie gata in 2021. "Nodul de la Sebes, este una dintre cele mai mari lucrari de infrastructura rutiera din Romania. Va fi o singura restrictie, la iesirea catre Turda, unde teoretic de pe calea 1 se va trece pe calea 2, pentru ca se lucreaza la acea traversare peste drumul national", a spus Cernistean.Eusebio Caretta, managerul proiectului din partea antreprenorului a spus ca se lucreaza in orice punct, iar mobilizarea este la saturatie. "Accelerarea lucrarilor nu inseamna a face rabat de la calitate, suntem supravegheati nu numai de inginerii nostri, ci de inginerul consultant al DRDP Cluj si de celelalte componente ale CNAIR-ului, dar daca conditiile vor ramane aceleasi se va lucra in continuare pana la atingerea obiectivului", a declarat Eusebio Caretta.Acesta a spus ca restul lucrarilor, respectiv celelalte patru bretele de la nodul rutier Sebes si zona ce nu va fi utilizata la nodul Alba Iulia Nord vor fi gata pana in primavara anului viitor. Deschiderea acestui ciot de autostrada va permite soferilor care circula spre sau dinspre Turda sa evite DN1, intre Alba Iulia si Sebes, care in perioadele de trafic intens este parcurs in zeci de minute.