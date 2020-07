VIDEO In ce stadiu se afla lucrarile la autostrada Transilvania. Imagini inedite din zona santierului

De cateva zile, noi muncitori si utilaje au intrat in forta si vor incerca sa finalizeze nodul la timp, astfel incat sa poata fi deschis traficul pe lotul urmator, informeaza HotNews Intr-o filmare cu drona, realizata de Asociatia Pro Infrastructura, se observa stadiul avansat al proiectului, dar si faptul ca mai exista totusi lucrari de executat si care ar putea duce momentul finalizarii undeva spre august-septembrie.La randul lor, autoritatile se bazeaza pe tronsonul Iernut-Chetani pentru a-l da in folosinta in acest an, insa exista in continuare problema descarcarii traficului la Chetani, acolo unde nodul rutier face parte din contractul de pe tronsonul urmator si undeDaca ritmul actual s-ar mentine, probabil ca nodul pentru descarcare ar putea fi gata peste 2 luni.O filmare din drona realizata de API surprinde "furnicarul" declansat in ultimele zile pe nodul Chetani (min 5:13), dar si restul lotului Chetani - Campia Turzii, care zace abandonat si fara muncitori.- km 3+600 - km 21+500Constructor: asocierea ASTALDI SPA - MAX BOEGL ROMANIA SRL - ASTALROM SA - CONSITRANS SRLValoare contract: 438 mil leiOrdin de incepere: mai 2016Termen de finalizare (initial): 16 luniDeschidere preconizata: iulie-august 2020Stadiu (iulie2020): 93%- km 21+500 - km 37+191Constructor: S.C. STRACO GRUP S.R.L. - S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L. - S.C. TOTAL ROAD S.R.LOrdin de incepere: mai 2016Termen de finalizare (initial): 16 luniFinalizare estimata: 2021-2022Stadiu (martie 2020): 32%