Inca o sosea de mare viteza construita prin lege in Romania. Pe unde va trece Autostrada Nordului si cand va fi gata

Au votat 211 deputati pentru proiect si unul s-a abtinut.Potrivit proiectului, se aproba executarea obiectivului de investitii Autostrada Vama Oar - Satu Mare - Baia Mare - Dej - Bistrita - Vatra Dornei - Suceava, denumita Autostrada Nordului."Acest obiectiv se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, din credite externe si din fonduri europene. Termenul de executie al obiectivului este de 4 ani de la data intrarii in vigoare a acestei legi. Prevederile legii intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021", se arata in initiativa legislativa.Proiectul a fost adoptat tacit de Senat, iar Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.Despre acest proiect se discuta inca din 2015, cand mai multi parlamentari PNL au pledat pentru introducerea in Master Planul de Transport a unei Autostrazi a Nordului, care sa lege Satu Mare de Baia Mare, Dej, Bistrita, Vatra Dornei si Suceava.Licitatia pentru elaborarea studiului de fezabilitate a Autostrazii Nordului a fost lansata in 2019 de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SICAP).Drumul de mare viteza Baia Mare - Suceva este impartit in trei sectiuni: lot 1 Baia Mare - Bistrita (care trece si prin Dej), lot 2 Bistrita - Vatra Dornei si lot 3 Vatra Dornei - Suceava. Ofertele pot fi depuse pentru unul, doua sau pentru toate cele trei loturi. Valoarea licitatiei, conform anuntului de achizitie, va fi cuprinsa intre 53,5 si 63,2 milioane de lei.Licitatia a fost lansata in SICAP in data de 6 noiembrie 2019. Amintim ca fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc , a anuntat lansarea licitatiei in ultima sa zi la minister, precizand ca proiectul era in programul de guvernare."Este un obiectiv care era in Master Plan ca perioada de implementare dupa 2020, dar noi am tras foarte mult de proiect in aceasta faza de implementare pentru proiect, care, de altfel, ca viitorii guvernanti, daca vor trece testul in Parlament, sa il duca la bun sfarsit si nu sa vina cu scuze, pentru ca ar fi cel mai usor sa vii cu scuze ca sa-ti maschezi incompetenta. Sa le duca mai departe, sa asigure finantare, sa se plimbe pe santiere, pentru ca daca nu umbli, nu te implici pe infrastructura, acestea nu vor fi finalizate", a spus Cuc.Orban a garant in luna septembrie ca Autostrada Nordului se va realiza."Si va mai zic inca ceva, cred ca in 2008 s-a vorbit de Autostrada Nordului, nu stiu daca sunteti la curent. De fapt, Autostrada Nordului era in continuarea drumului expres Baia Mare - Satu Mare - Petea, scopul este de fapt sa conecteze Baia Mare cu Suceava, prin Bistrita, Vatra Dornei, actualul Drum National 18. Si acum pot sa va spun ca asa cum se va realiza drumul expres Baia Mare - Satu Mare - Petea, la fel se va realiza si aceasta autostrada a Nordului. La fel se va realiza si aceasta autostrada sau drum expres pentru ca va avea profil de autostrada doar acolo unde traficul impune dezvoltarea unei investitii in regim de autostrada. Asta pot sa va garantez ca se va realiza. Cu o singura conditie, sa aleaga bine oamenii! Si la Baia Mare pe Mircea Cirt, si la Maramures in functia de presedintele al Consiliului Judetean pe Ionel Bogdan", a sustinut Ludovic Orban In paralel cu planurile Guvernului, la initiativa deputatului Ionut Simionca, Parlamentula dezbatut un proiect de lege destinat aceluiasi obiectiv, Autostrada "Nordului". Propunerea legislativa a fost adoptata de Senat in data de 20 martie 2019, cu 72 de voturi pentru, niciun vot impotriva si doar o abtinere, fiind trimisa imediat spre dezbatere Camerei Deputatilor, forul decizional. Aici insa proiectul a fost blocat. Din data de 25 martie 2019 s-a asteptat primirea a doua avize de la Comisia juridica si cea pentru administratie publica si amenajarea teritoriului.Dupa primirea avizelor, proiectul a fost votat marti, 27 octombrie.Proiectul de lege al deputatului Ionut Simionca pentru Autostrada Nordului are doar cinci articole. Astfel, potrivit textului initiativei, obiectivul de investitii este finantat de la bugetul de stat, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si din credite externe si fonduri europene. Ministerul Transporturilor va fi institutia responsabila pentru coordonarea realizarii acestui obiectiv de investitii.