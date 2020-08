Inca un ciot de autostrada din lista de "rusini nationale": centura Targu Mures, blocata intre expertize si sutele de clarificari transmise de ofertanti

Studiul de fezabilitate si proiectul tehnic au fost realizate in 2012, licitatia pentru executia lucrarilor in 2013, fiind contractate catre compania spaniola "Copisa" in iulie 2014. Dupa 3 ani si jumatate contractul a fost reziliat la final de 2017 la un stadiu fizic de 35%, motivul principal fiind proiectul tehnic dezastruos ce nu avea legatura in multe aspecte cu realitatea. In iulie 2019, CNAIR a socs din nou proiectul la licitatie."In loc sa refaca detaliile tehnice pe baze solide, CNAIR a mers pe cea mai facila varianta pentru ei, insa cea mai pacatoasa pentru proiectele de infrastructura din Romania, aspect ce a dus la marile blocaje si rezilieri din ultimii ani: transformarea contractului intr-unul de proiectare si executie, in care toate riscurile izvorate din documentatia falimentara sa fie impinse pe umerii viitorului constructor.Din septembrie 2019 pana in august 2020 licitatia a fost suspendata, deoarece CNAIR a uitat sa expertizeze lucrarile executate de constructorul initial si nu a fost capabila sa raspunda in timp util la sutele de neclaritati ale ofertantilor.Raspunsurile publicate recent sunt halucinante: numeroase detalii lipsesc din documentatie, erori flagrante, prevederi contradictorii, precizari in bataie de joc din care nu se intelege nimic, fiind foarte multe raspunsuri de tipul << nu stim, nu avem >>, va fi responsabilitatea constructorului la etapa de proiectare sa rezolve aceasta problema, fiind insa obligatoriu sa evalueze lucrarile executate si riscurile si sa oferteze acum", sustin cei de la Pro Infrastructura, acre mai precizeaza ca si acest tronson se inscrie in sirul de "rusini nationale".Ministrul Lucian Bode a catalogat marti seara drept "ruine nationala" ceea ce s-a intamplat in ultimii ani cu proiectul autostrazii Comarnic - Brasov.Specialistii asociatiei mai afirma pretul estimat de CNAIR pentru centura Targu Mures este mult subevaluat, iar riscurile care ar trebui asumate sunt imense ceea ce va face. Prin urmare, niciun constructor serios nu va depune oferte pentru acest tronson abandonat.Cu o valoare estimata a contractului de aproximativ 47 milioane de euro fara TVA, soseaua de centura va avea, in final, o lungime de 11,643 km, 5 poduri, 2 pasaje, 1 viaduct, 2 intersectii giratorii si 2 parcari.Centura va asigura legatura pe traseul Sighisoara - Targu Mures - Reghin, pentru a reduce volumul traficului ce traverseaza municipiul in directia sud - nord. Dupa finalizarea lucrarilor, accesul pe aceasta varianta se va face din DN 13 pe relatia Brasov - Sighisoara - Targu Mures, km 155 si din DN 15 pe relatia Reghin - Targu Mures - Turda, km 84.