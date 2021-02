Incepe constructia Autostrazii Capitalei pe tronsonul Glina-Vidra. Cand trebuie terminat proiectul in valoare de 830 de milioane de lei

Sectorul de Sud din A0, gata in 2023

"Mai exista inelul de autostrada A0. Se lucreaza pe unul dintre loturi, in zona de sud, lotul 2. Incep iminent, luna aceasta, lucrarile si pe lotul dinspre autostrada A2 si la distanta de cateva luni vor incepe lucrarile si pe lotul dinspre autostrada A1, Bucuresti-Pitesti. Practic, anul acesta vom avea lucrari de intreg semicercul sudic. Pe semicercul nordic avem un contract semnat cu o firma romaneasca intre DN2 si A2, in zona Cernica. Pe partea nordica sunt inca trei loturi, unde sunt terminate licitatiile, dar sunt in contestatii, dar si contestatiile se vor incheia relativ rapid. Practic, vom avea o autostrada de centura, finantata din fonduri europene", a declarat ministrul Transporturilor.La data de 25 noiembrie a fost emisa autorizatia de construire si pentru lotul I din A0 Sud Lotul 1, dintre Glina si Vidra, in lungime de 17 kilometri, este construit de turcii de la Alsim Alarko Sanayi Tesisleri Ve Ticaret. Proiectarea a inceput in octombrie 2019 si lucrarile trebuie finalizate in iunie 2023. Contractul are o valoare de 830,6 milioane de lei.Lucrarile la sectorul sudic al Autostrazii de Centura a Capitalei au inceput in toamna anului 2020, iar in 2023 ar trebui sa fie gata 52 de kilometri de sosea de mare viteza.In luna septembrie din 2020 au inceput lucrarile pe lotul 2 , parte din sectiunea de Sud a Autostrazii de Centura a Bucurestiului (A0). Constructorul turc, Alsim Alarko, are autorizare de construire doar pe 1,7 kilometri din cei 16 ai tronsonului.Contractul pentru lotul 3 din sectorul de Sud, Bragadiru-Joita, in lungime de circa 18 kilometri, a fost castigat de asocierea Aktor - Euroconstruct Trading, pentru suma de 853,4 milioane de lei. Lucrarile trebuie finalizate in decembrie 2022. Compania de Drumuri anunta, insa, ca antreprenorul a inregistrat intarzieri majore de proiectare.Autostrada de Centura Bucuresti A0 va avea o lungime totala de 101 kilometri si este parte a proiectului european de infrastructura rutiera numit Coridorul 4 pan-european, care traverseaza Romania de la Vest la Est, pe directia Nadlac - Arad - Timisoara - Lugoj - Deva - Sibiu - Pitesti - Bucuresti - Constanta.