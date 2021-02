Incep lucrarile pe lotul 1 din Autostrada de Centura a Capitalei: "Dorim sa dam in circulatie cea mai mare parte a celor doua loturi pana la finalul anului 2022"

"Stim foarte bine ce importanta au cele doua inele de autostrada pentru noi, romanii. Le uram colegilor nostri din Republica Turcia mult succes. Ne dorim ca lucrarile sa fie de cea mai buna calitate, ca proiectul sa fie livrat la timp si ca pe teren sa existe mobilizare generala, astfel incat, pana la finalul anului 2022, sa dam in circulatie cea mai mare parte a celor doua loturi , urmand ca restul sa fie livrat in 2023, conform contractului. Am incredere in acest parteneriat si va ofer sprijinul nostru", a declarat Catalin Drula , ministrul Transporturilor."In cadrul vizitei, ministrul a inspectat si lucrarile aflate deja in desfasurare pe lotul 2 al A0, acolo unde acelasi constructor turc este mobilizat pe teren, de anul trecut. Catalin Drula a transmis ca se asteapta la un avans consistent in 2021, in conditiile in care exproprierile au fost finalizate in decembrie 2020", se arata in comunicatul de presa emis de MT. Lotul 1 al A0 are o lungime de 16,93 kilometri si este realizat de constructorul Alsim Alarko Sanayi Tesisleri veTicaret A.S, din Turcia. Valoarea contractului este de 830.679.662,15 de lei, fara TVA.Durata contractului este de 30 luni pentru perioada de executie a lucrarilor si 60 de luni pentru perioada de garantie a acestora. Lucrarile au ca termen de finalizare prima jumatate a anului 2023.